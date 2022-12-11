الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد نهائى مونديال قطر 2022 وطرفا المباراة النهائية

مونديال قطر
مونديال قطر

موعد نهائى مونديال قطر 2022، وطرفا المباراة النهائية، هو يهم الجماهير الكروية في مختلف دول العالم، بعدما وصلت بطولة كأس العالم للأمتار الأخيرة.

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وتأهلت 4 منتخبات للدور قبل النهائى ببطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر، وهي فرنسا وكرواتيا من أوروبا والأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية والمغرب من قارة إفريقيا.

وصعد المنتخب الفرنسى للمربع الذهبي بعد اقصاء المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما صعد أسود الأطلسي بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف، بينما تأهل الأرجنتين عقب فوزه على هولندا بركلات الترجيح، وهو ما فعلته كرواتيا والتي صعدت على حساب البرازيل بركلات الترجيح.

موعد نهائى مونديال قطر 2022 

يحتضن ملعب لوسيل فى الخامسة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة  18ـ12ـ2022، المباراة النهائية لمونديال قطر، والتى تجمع الفائز من مواجهة "فرنسا والمغرب" مع الفائز بمواجهة "البرازيل وكرواتيا".

فيما يحتضن ملعب خليفه الدولي فى الخامسة من مساء السبت القادم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى المونديال، ويخوض هذه المباراة الخاسر من مباراتى فرنسا والمغرب، الارجنتين وكرواتيا.

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وصعد المنتخب الفرنسي للدور قبل النهائى فى تاريخ مشاركاته بالمونديال سبع مرات، ونجح مرتين فى الفوز باللقب العالمى عامى 1998 و 2018، فيما صعد الارجنتين للدور قبل النهائي خمس مرات خلال مشاركاته في النهائيات، ونجح فى التتويج باللقب مرتين عامي 1978 و1986، فيما صعد المنتخب الكرواتي ثلاثة مرات لنصف النهائى ولم يحقق اللقب من قبل، فيما تأهل المغرب للدور قبل النهائي لأول مرة فى تاريخه، فى انجاز لم يحققه اى فريق عربي وأفريقى.

مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي بمونديال قطر 2022

تقام مباراتي الدور قبل النهائي بمونديال قطر يومى الثلاثاء والاربعاء القادمين، حيث يلتقي المنتخبين الأرجنتيني والكرواتى فى التاسعة من مساء الثلاثاء القادم 13ـ12ـ2022 على ستاد لوسيل، فيما يلتقي المنتخبين الفرنسي والمغربي فى التاسعة من مساء الأربعاء القادم 14ـ12ـ2022 على ستاد البيت .

جوائز مونديال قطر 2022

يحصل الفائز بلقب مونديال قطر على 42 مليون دولار، فيما يحصل المنتخب صاحب المركز الثانى على 30 مليون دولار، ويحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار، فيما ضمن كل منتخب من المنتخبات الأربعة التى تأهلت للمربع الذهبى الحصول على 25 مليون دولار.

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