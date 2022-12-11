جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.. تردد القنوات الناقلة

تبحث جماهير كرة القدم عن جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 والموعد بتوقيت الدول العربية، والقنوات الناقلة لمباريات المربع الذهبي، وذلك بعد تأهل منتخبات المغرب وفرنسا، والأرجنتين، وكرواتيا، لذا أصبح البحث عن هذه الموضوعات في صدارة محركات البحث.

مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

ويعد منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم على مر التاريخ، وفيما يلي نستعرض معكم جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وكذلك القنوات الناقلة لمباريات المونديال، بالإضافة إلى تردد بين سبورت المفتوحة والمقرر أن تنقل بعض المباريات المقبلة بكأس العالم بشكل مجاني للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

وعن جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، فهناك مباراتين فقط في المربع الذهبي الأولى بين الأرجنتين وكرواتيا، والثانية بين المغرب وفرنسا، حيث ستنطلق منافسات المربع الذهبي يومي الثلاثاء والأربعاء، 13 و14 ديسمبر الجاري.

المغرب لأول مرة في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

وحقق المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا ليس له فقط بل للعرب الأفارقة بوصوله إلى المربع الذهبي من كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه التاريخي على البرتغال بهدف نظيف، أما منتخب كرواتيا فحقق إنجازًا أيضًا بعدما أقصى منتخب البرازيل المرشح الأول للبطولة من دور ربع النهائي بركلات الترجيح، وفيما يلي نستعرض معكم جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا 2022

الثلاثاء 13 -12-2022

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، طرابلس، الخرطوم، فلسطين.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، قطر، الأردن،.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، سلطنة عمان.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة تونس، الجزائر، المغرب.

المكان: ستاد لوسيل

مباراة فرنسا ضد المغرب في دور نصف نهائي كأس العالم قطر

الأربعاء 14-12-2022

الساعة: 9 بتوقيت القاهرة

الساعة: 10 بتوقيت السعودية

المكان : ستاد البيت

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين عبر ربع النهائي على حساب هولندا بركلات الترجيحية، أمام منتخب فرنسا فاز بالأمس على إنجلترا ليواجه المغرب في نصف النهائي، وتسعى المنتخبات الـ 4 المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 لحصد البطولة، لذا يتوقع مشاهد مباريات ومنافسات كروية شرسة للغاية.