الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فرنسا تسقط إنجلترا وتتأهل لملاقاة المغرب فى نصف نهائى كأس العالم 2022

أولفيه جيرو
أولفيه جيرو

ضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع نظيره المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بالفوز على منتخب إنجلترا في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب فرنسا بهدف دون رد.

وفرض لاعبو المنتخب الفرنسي استحواذهم على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما تقدموا للضغط على دفاعات إنجلترا من أجل تسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم على المباراة بشكل كامل، فيما حاول لاعبو منتخب إنجلترا استغلال التقدم الفرنسي وتسجيل هدف مباغت من هجمة مرتدة.

وسجل أوريلين تشواميني، الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 17 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس بيكفورد.

وانتفض المنتخب الإنجليزي للهجوم في الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة مبكرًا.

وانفرد هاري كين بالحارس لوريس في الدقيقة 22 وحاول تسديد الكرة من فوقه ولكن لوريس نجح في التصدي للكرة.

وواصل لاعبو المنتخب الإنجليزي ضغطهم من أجل تسجيل هدف التعادل، وسقط هاري كين داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من أوباميكانو مطالبًا بركلة جزاء، وبعد مراجعة اللقطة بتقنية الفيديو، رفض الحكم احتسابها.

وسدد هاري كين كرة قوية على المرمى في الدقيقة 29 أبعدها الحارس لوريس قبل أن تسكن الشباك، وتحولت لركنية أبعدها أدريان رابيو من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت المحاولات من لاعبي المنتخب الإنجليزي للوصول لمرمى فرنسا وتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية على المرمى خلال الدقائق التالية من الشوط الأول من أجل هز الشباك وفرض السيطرة.

وسدد لاعبو فرنسا كرتين على المرمى من أصل 3 محاولات، مقابل 3 تسديدات من أصل 5 محاولات لمنتخب إنجلترا.

واستحوذ منتخب إنجلترا على مجريات اللعب بنسبة 58%، مقابل 42% لصالح لاعبي منتخب فرنسا.

ودخل المنتخب الإنجليزي الشوط الثاني متحفزًا لتسجيل هدف التعادل.

وسدد جودي بيلينجهام كرة قوية في الدقيقة 46 أبعدها الحارس لركنية نفذها فيل فودين على القائم البعيد وحولها ماجواير برأسه وارتطمت بستونز وكادت أن تسكن الشباك قبل أن يمسكها لوريس.

وتحصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد عرقلة أوريلين تشواميني لبوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء.

وسدد هاري كين الكرة على يمين الحارس الذي ارتمى يسارًا وسكنت الشباك.

ونفذ لاعبو منتخب فرنسا هجمة مرتدة في الدقيقة 54 وصلت الكرة خلف دفاعات الإنجليز ناحية أدريان رابيو المنطلق من وسط الملعب وسدد الكرة بيمناه وتصدى لها الحارس بيكفورد.

ونفذ جوردان هندرسون ركلة حرة لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 69 عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها هاري ماجواير برأسه وارتطمت بالقائم وخرجت من الملعب.

وانطلق لوك شاو في الدقيقة 70 بهجمة من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها ثيو هيرنانديز لركلة ركنية، ولكن الحكم  أشار لوجود خطأ ضد ساكا.

ولعب ثيو هيرنانديز كرة عرضية ناحية عثمان ديمبيلي في الدقيقة 76 وحولها الأخير برأسه لجيرو داخل منطقة الجزاء وسدد جيرو الكرة وأبعدها الحارس لركنية أبعدها الدفاع وارتدت لأنطوان جريزمان الذي لعب كرة عرضية حولها جيرو برأسه وارتطمت بماجواير وسكنت الشباك معلنة عن ثاني أهداف فرنسا في المباراة.

وسقط ماسون ماونت داخل منطقة الجزاء، بعد دفعة من ثيو هيرنانديز، مدافع منتخب فرنسا ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء له، ولكن حكام غرفة تقنية الفيديو طالبوا الحكم بالعودة لمشاهدة اللقطة، وبعد مشاهدتها احتسب ركلة الجزاء.

وسدد هاري كين على يمين الحارس واعتلت العارضة وخرجت من الملعب.

وأجرى جاريث ساوثجيت تغييرًا هجوميًا عقب إهدار ركلة الجزاء بإشراك ماركوس راشفورد بدلًا من فيل فودين، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أشرك جاك جريليتش بدلًا من جون ستونز.

وتحصل هاري ماجواير على ركلة حرة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع على حدود منطقة الجزاء، ونفذها ماركوس راشفورد وارتطمت بالشباك أعلى المرمى.

وسدد لاعبو إنجلترا 7 كرات على المرمى من 14 محاولة، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4؛ مقابل 5 تسديدات من أصل 8 لفرنسا وخرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع واحدة.

واستحوذ منتخب إنجلترا على مجريات اللعب بنسبة 57%، مقابل 43% لصالح منتخب فرنسا.

 

فرنسا انجلترا مباراة فرنسا وإنجلترا كأس العالم قطر 2022

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