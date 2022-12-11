حكام مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 بقطر

أما عن موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 بقطر، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد لوسيل المونديالي، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

حكام مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 بقطر

وسيكون الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا للساحة في مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، ويعاونه مواطناه شيرو كاربوني وأليساندرو جياليتيني، فيما سيكون الإماراتي محمد عبدالله محمد حكمًا رابعًا.

وتم تعيين الإيطالي ماسيمليانو إيراتي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه مواطنه باولو فاليري، بينما ستكون الأمريكية كاثرين نيسبيت حكمة لتقنية التسلل النصف آلي، ويعاونها الإكوادوري خوان سوتو.

يُذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد انتصاره على هولندا بركلات الترجيح في دور ربع النهائي، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لمثلهما.

أما منتخب كرواتيا، فتأهل هو الآخر لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بركلات الترجيح، بعد الفوز على البرازيل، وذلك عقب التعادل فيما بينهما بهدف لمثله، في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتأهلت 4 منتخبات للدور قبل النهائى ببطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر، وهي فرنسا وكرواتيا من أوروبا والأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية والمغرب من قارة إفريقيا.

وصعد المنتخب الفرنسى للمربع الذهبي بعد اقصاء المنتخب الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما صعد أسود الأطلسي بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف، بينما تأهل الأرجنتين عقب فوزه على هولندا بركلات الترجيح، وهو ما فعلته كرواتيا والتي صعدت على حساب البرازيل بركلات الترجيح.

موعد نهائى مونديال قطر 2022

يحتضن ملعب لوسيل فى الخامسة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة 18ـ12ـ2022، المباراة النهائية لمونديال قطر، والتى تجمع الفائز من مواجهة "فرنسا والمغرب" مع الفائز بمواجهة "البرازيل وكرواتيا".

فيما يحتضن ملعب خليفه الدولي فى الخامسة من مساء السبت القادم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى المونديال، ويخوض هذه المباراة الخاسر من مباراتى فرنسا والمغرب، الارجنتين وكرواتيا.