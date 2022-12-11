موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 من يوم الثلاثاء القادم 13 ديسمبر 2022 ما يدفع الكثيرين للبحث عن موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا والقنوات الناقلة المتأهلتين لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

في هذا التقرير نوضح لكم موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا والقنوات الناقلة والمنتخبات التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.



تنطلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا في اليوم الأول لانطلاق مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 أي يوم الثلاثاء القادم 13 ديسمبر 2022، الساعة التاسعة بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا



يمكنكم مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا ضمن نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 على قنوات بي إن سبورتس الرياضية، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة الكأس 1 إكسترا.

يمكنكم تنزيل قناة بي إن سبورتس المفتوحة من خلال التردد التالي

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

فوز منتخب الأرجنتين على منتخب هولندا



نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على منتخب هولندا والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد المنافسة لشوطين اساسين وشوطين إضافيين إلى أن انتهت المباراة بركلات الترجيح (4-2) في مباراتهم في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.



مباراة المغرب وفرنسا ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

ويتواجه منتخبي المغرب وفرنسا ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في الساعة التاسعة بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022

كرواتيا

المغرب

فرنسا

الأرجنتين



مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع



تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 يوم 17 ديسمبر 2022، وذلك قبل الدور النهائي بيوم واحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.





