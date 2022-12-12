مواعيد مباريات دور نصف النهائي كاس العالم 2022 والقنوات الناقلة

أُسدل الستار على جميع منافسات الدور ربع النهائى بالنسخة الحالية في بطولة كأس العالم لعام 2022 المقامة حاليا بدولة قطر وتستمر إلى يوم 18 ديسمبر القادم، وذلك بمواجهة منتخبى فرنسا المنتخب حامل اللقب ونظيره المنتخب الإنجليزي، ويشغل بال الكثير معرفة مواعيد دور نصف النهائي كاس العالم 2022 عبر "جوجل".

مواعيد دور نصف النهائي كاس العالم 2022

وأسفرت منافسات ربع نهائى في النسخة رقم 22 في بطولة كأس العالم، عن التأهل لعدد 4 منتخبات للمربع الذهبى بالمونديال وهى: منتخب الأرجنتين، منتخب كرواتيا، منتخب المغرب، ومنتخب فرنسا.

ومن الجدير بالذكر أن ستقام مواجهتى المربع الذهبى بكأس العالم 2022، في يوم الثلاثاء القادم والأربعاء القادم، حيث سيلتقى منتخب الأرجنتين مع منتخب كرواتيا، فيما سيصطدم منتخب المغرب بالمواجهة النارية مع نظيره المنتخب الفرنسى.

فيما ستقام مواجهة التحديد للمركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين بنصف النهائي في يوم السبت الموافق 17 من ديسمبر الحالي، باستاد خليفة الدولي.

فيما سيحتضن استاد لوسيل بقطر المباراة النهائية ببطولة كأس العالم في "قطر 2022"، ما بين المنتخبين الفائزين في النصف النهائي وذلك في يوم الأحد القادم الموافق 18 ديسمبر الجارى.

موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

وجاءت مواعيد مباريات لنصف نهائي كأس العالم للعام 2022، كالاتي..

منتخب كرواتيا × منتخب الأرجنتين - يوم الثلاثاء 13 من ديسمبر – الساعة 9 مساء – في استاد لوسيل

منتخب المغرب × منتخب فرنسا - يوم الأربعاء 14 ديسمبر – الساعة 9 مساء – في استاد البيت

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم لعام 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعات قنوات بي إن سبورت، وذلك قبل بدء البطولة سوف تقوم بإطلاق مجموعات قنوات beIN SPORTS MAX للقياك بإذاعة جميع مباريات البطولة.

وأتاحت القنوات امكانية المشاهدة مجانا لتشجيع المنتخبات المتأهلة في دور نصف النهائي في كأس العالم.

ما هي المنتخبات المتأهلة لدور نصف النهائي من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية قد تأهلت المنتخبات التالية لنصف نهائي كأس العالم:

المنتخب