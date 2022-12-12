الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات دور نصف النهائي كاس العالم 2022 والقنوات الناقلة

كاس العالم
كاس العالم

أُسدل الستار على جميع منافسات الدور ربع النهائى بالنسخة الحالية في بطولة كأس العالم لعام 2022 المقامة حاليا بدولة قطر وتستمر إلى يوم 18 ديسمبر القادم، وذلك بمواجهة منتخبى فرنسا المنتخب حامل اللقب ونظيره المنتخب الإنجليزي، ويشغل بال الكثير معرفة مواعيد دور نصف النهائي كاس العالم 2022 عبر "جوجل".

مواعيد دور نصف النهائي كاس العالم 2022

وأسفرت منافسات ربع نهائى في النسخة رقم 22 في بطولة كأس العالم، عن التأهل لعدد 4 منتخبات للمربع الذهبى بالمونديال وهى: منتخب الأرجنتين، منتخب كرواتيا، منتخب المغرب، ومنتخب فرنسا.

ومن الجدير بالذكر أن ستقام مواجهتى المربع الذهبى بكأس العالم 2022، في يوم الثلاثاء القادم والأربعاء القادم، حيث سيلتقى منتخب الأرجنتين مع منتخب كرواتيا، فيما سيصطدم منتخب المغرب بالمواجهة النارية مع نظيره المنتخب الفرنسى.

المونيتور الأمريكى: كأس العالم يزيد عائدات المقاهى فى مصر

موعد مباراة منتخب المغرب وفرنسا فى نصف نهائى كأس العالم 2022 بتوقيت القاهرة

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا فى نصف نهائى كأس العالم 2022 وتاريخ المواجهات

لنسيان أحزان توديع كأس العالم.. كريستيانو رونالدو يبقى مع عائلته فى قطر

فيما ستقام مواجهة التحديد للمركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين بنصف النهائي في يوم السبت الموافق 17 من ديسمبر الحالي، باستاد خليفة الدولي.
فيما سيحتضن استاد لوسيل بقطر المباراة النهائية ببطولة كأس العالم في "قطر 2022"، ما بين المنتخبين الفائزين في النصف النهائي وذلك في يوم الأحد القادم الموافق 18 ديسمبر الجارى.

موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 

وجاءت مواعيد مباريات لنصف نهائي كأس العالم للعام 2022، كالاتي..

منتخب كرواتيا × منتخب الأرجنتين - يوم الثلاثاء 13 من ديسمبر – الساعة 9 مساء – في استاد لوسيل

منتخب المغرب × منتخب فرنسا - يوم الأربعاء 14 ديسمبر – الساعة 9 مساء – في استاد البيت

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم لعام 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعات قنوات بي إن سبورت، وذلك قبل بدء البطولة سوف تقوم بإطلاق مجموعات قنوات beIN SPORTS MAX للقياك بإذاعة جميع مباريات البطولة.

وأتاحت القنوات امكانية المشاهدة مجانا لتشجيع المنتخبات المتأهلة في دور نصف النهائي في كأس العالم.

ما هي المنتخبات المتأهلة لدور نصف النهائي من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية قد تأهلت المنتخبات التالية لنصف نهائي كأس العالم:
المنتخب

  • منتخب الأرجنتين
  • منتخب كرواتيا
  • منتخب المغرب
  • منتخب فرنسا
مواعيد دور نصف النهائي دور نصف النهائي دور نصف النهائي كاس العالم نصف النهائي كاس العالم 2022 كأس العالم 2022 كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

إصابة 3 بكسور وجروح في حادث سير بطريق البحيرة الزراعي

مذبحة أسرية.. شاب يقتل والديه وشقيقه بكفرالشيخ

إصابة 5 فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق الزعفرانة

الحزن يخيم على أهالي النجاحية بعد مصرع وإصابة 4 في انفجار اسطوانة غاز بسوهاج

«الضرائب» تكشف الهدف من «الفاتورة الإلكترونية».. وتؤكد: لا أعباء إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»