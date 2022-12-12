الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المونيتور الأمريكى: كأس العالم يزيد عائدات المقاهى فى مصر

كأس العالم
كأس العالم

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر، أدت إلى زيادة عائدات المقاهي في مصر، حيث يشاهد العديد من عشاق كرة القدم المباريات في الأماكن العامة وليس في المنزل بسبب الاشتراك في قنوات beIN القناة الرياضية الرسمية للمونديال.

وقال محمد فريد ، صاحب مقهى في القاهرة ، لـ "المونيتور": "كنت حريصًا على تجهيز المقهى الذي يتسع لما يصل إلى 150 شخصًا ، وذلك قبل أيام من انطلاق المونديال من خلال إضافة المزيد من الكراسي والشاشات الكبيرة، وشراء مقهى عالمي".
 وقال فريد: "كأس العالم تجذب الكثير من المعجبين إلى المقهى، ونتيجة لذلك فإن الإيرادات اليومية تتزايد وتجاوزت 70%، واستخدم المزيد من العمال في المقهى خلال أيام المباريات، وبذلك يصل عدد الموظفين إلى حوالي 12 حاليًا، بينما لا يوجد سوى ثمانية موظفين في العادة، للمساعدة في خدمة العملاء بسرعة".

وأشار إلى أن "عدد العملاء قد انخفض في الفترة الماضية، لكن كأس العالم فرصة لزيادة الأرباح التي تعوض الفترة الماضية ".

وقال محمود مصطفى، أحد العاملين في مقهى فريد ، لـ "المونيتور": "في الواقع ، هناك زيادة ملحوظة في عدد العملاء، وخاصة الشباب الذين يستمتعون بمشاهدة مباريات كأس العالم مع أصدقائهم. 

وقال: “حافظ المقهى على أسعاره في محاولة لجذب عدد كبير من العملاء، كما خصصت منطقة خاصة للعائلات لمشاهدة المباريات ، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المشروبات ، لا سيما الساخنة منها ، لتتناسب مع الطقس البارد في مصر ليلاً ".

وقال أسامة علي، أحمد المشاهدين للمباريات في المقهى قررت مشاهدة الألعاب في المقهى مع العديد من أصدقائي، والتردد على المقهى كان بحد ذاته فرصة للقاء الأصدقاء أيضًا ، لأنه أصبح من المعتاد لدى الكثيرين مشاهدة الألعاب معًا في مقاهي القاهرة".

قال مصطفى بدرة ، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ، لـ "المونيتور": "بالنظر إلى المونديال ، فإن ارتفاع أسعار الاشتراكات في القنوات التليفزيونية التي تبث المباريات ، دفع المهتمين بالرياضة إلى المشاهدة في المقاهي. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة إيرادات المقاهي مقارنة بالأشهر السابقة ".

الطقس الأماكن العامة الاشتراكات الإيرادات المونيتور الأمريكي جامعة القاهرة كأس العالم لكرة القدم 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

أصبحنا وأصبح الملك لله.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

سعر الدولار اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصرى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 2022/12/12 فى مصر

مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 وجدول الترتيب

«أوريون» تعود إلى الأرض وتسقط فى المحيط الهادئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية