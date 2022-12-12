المونيتور الأمريكى: كأس العالم يزيد عائدات المقاهى فى مصر

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر، أدت إلى زيادة عائدات المقاهي في مصر، حيث يشاهد العديد من عشاق كرة القدم المباريات في الأماكن العامة وليس في المنزل بسبب الاشتراك في قنوات beIN القناة الرياضية الرسمية للمونديال.

وقال محمد فريد ، صاحب مقهى في القاهرة ، لـ "المونيتور": "كنت حريصًا على تجهيز المقهى الذي يتسع لما يصل إلى 150 شخصًا ، وذلك قبل أيام من انطلاق المونديال من خلال إضافة المزيد من الكراسي والشاشات الكبيرة، وشراء مقهى عالمي".

وقال فريد: "كأس العالم تجذب الكثير من المعجبين إلى المقهى، ونتيجة لذلك فإن الإيرادات اليومية تتزايد وتجاوزت 70%، واستخدم المزيد من العمال في المقهى خلال أيام المباريات، وبذلك يصل عدد الموظفين إلى حوالي 12 حاليًا، بينما لا يوجد سوى ثمانية موظفين في العادة، للمساعدة في خدمة العملاء بسرعة".

وأشار إلى أن "عدد العملاء قد انخفض في الفترة الماضية، لكن كأس العالم فرصة لزيادة الأرباح التي تعوض الفترة الماضية ".

وقال محمود مصطفى، أحد العاملين في مقهى فريد ، لـ "المونيتور": "في الواقع ، هناك زيادة ملحوظة في عدد العملاء، وخاصة الشباب الذين يستمتعون بمشاهدة مباريات كأس العالم مع أصدقائهم.

وقال: “حافظ المقهى على أسعاره في محاولة لجذب عدد كبير من العملاء، كما خصصت منطقة خاصة للعائلات لمشاهدة المباريات ، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المشروبات ، لا سيما الساخنة منها ، لتتناسب مع الطقس البارد في مصر ليلاً ".

وقال أسامة علي، أحمد المشاهدين للمباريات في المقهى قررت مشاهدة الألعاب في المقهى مع العديد من أصدقائي، والتردد على المقهى كان بحد ذاته فرصة للقاء الأصدقاء أيضًا ، لأنه أصبح من المعتاد لدى الكثيرين مشاهدة الألعاب معًا في مقاهي القاهرة".

قال مصطفى بدرة ، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ، لـ "المونيتور": "بالنظر إلى المونديال ، فإن ارتفاع أسعار الاشتراكات في القنوات التليفزيونية التي تبث المباريات ، دفع المهتمين بالرياضة إلى المشاهدة في المقاهي. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة إيرادات المقاهي مقارنة بالأشهر السابقة ".