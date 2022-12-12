الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ياسمين عز لـ رونالدو: جورجينا متمرمطة معاك.. اتجوزها

ياسمين عز
ياسمين عز

أبدت الإعلامية ياسمين عز تعاطفها مع نجم منتخب البرتغال كرستيانو رونالدو بعد الهزيمة من المغرب في كأس العالم 2022.

 وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها كلام الناس على قناة mbc مصر: رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته جورجينا كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة، حيث قالت اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا، ذلك الصديق الذي ما دام مدحته وأظهرت له الاحترام، لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات".

وطلبت ياسمين عز من رونالدو أن يتزوج جورجينا قائلة له: "ممرمطها معاك وعمرها ما اشتكت، وهي بتقول حاضر، اتجوزها وربنا يديك أكتر، ونشوفكم في الكوشة".

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ياسمين عز لـ رونالدو: جورجينا متمرمطة معاك.. اتجوزها

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