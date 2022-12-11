الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البيئة تطالب كبار السن بتقليل أنشطة الهواء الطلق اليوم

جريدة الدستور

أصدرت وزارة البيئة، اليوم الأحد، بياناً بشأن حالة الجو خلال الفترة الحالية. 

وجاء في البيان: بناء على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة من المتوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لاستمرار تركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022 وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على جميع مناطق القاهرة الكبرى ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة ما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء ومتوقع أيضًا تغيير اتجاه الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية غربية تميل نحو الجنوب.

وأضافت: يبدأ التحسن التدريجي بداية من يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر على بعض المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وأهابت وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات، كما أهابت الوزارة، بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة.

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