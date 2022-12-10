حجازى: «العالم كله بيتكلم عربى بسبب المغرب ومصر وقطر والسعودية»

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على القمة العربية الصينية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، بالصورة العربية التي قدمها اليوم المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022.



المشهد الآن يؤكد أن العالم أجمع بات يتحدث اللغة العربية



وأضاف أن مصر منذ أيام قليلة كانت تستضيف أهم وأفضل دورات قمم المناخ الأكثر إنجازًا في شرم الشيخ COP27 الأكثر تنظيمًا للعالم العربي والإفريقي بحضو 50 ألف مشارك.



وأشار إلى أن استضافة السعودية لأول قمة عربية صينية، دلالة على أن العالم العربي يتعامل بندية واحتراما بحثًا عن المصالح، دون الخضوع للإستقطابات الدولية خصوصًا في مرحلة الحرب الروسية الأوكرانية والضغوط الدولية التي تمارس.



وأكد أن عالمنا العربي بات يبحث عن الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة المرتبطة بقواعد القانون الدولي وعلى تبادل التكنولوجيات، وأن الصين شريك استراتيجي للعرب معه تراث وتاريخ.



وأوضح أن مصر في مقدمة من قدم الصين للعالم العربي والعالم الثالث حتى تبوأت مكانتها عام 1971، في منظومة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المشهد الآن يؤكد أن العالم بات يتحدث اللغة العربية، من مساهمة المغرب في مونديال قطر 2022 ومصر من خلال قمة COP27، وقطر في أجمل نسخ المونديال، والسعودية في استضافة القمة العربية الصينية الأولى.



