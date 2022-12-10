السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال الشهر الجارى

قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كل الاتجاهات الاستراتيجية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

تواصل عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، تنفيذ التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب- 2» الذى تستمر فعالياته بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود.

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التى تسهم فى توحيد المفاهيم وصقل المهارات، بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية، باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة المستخدمة فى مجال تأمين الحدود المشتركة بين الجانبين، وكذلك التدريب على إحباط محاولات التسلل عبر الساحل.

وأكد اللواء أ ح عماد عبدالقادر يمانى، قائد قوات حرس الحدود، خلال متابعته الأنشطة التدريبية، أهمية التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المصرية والسودانية فى مجال تأمين الحدود، مشيداً بالأداء المتميز لكافة العناصر المشاركة بالتدريب.

يأتى التدريب المشترك «حارس الجنوب- 2» فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والسودانية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين فى مجال تأمين الحدود.

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وائل لطفي

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