الرئيس الصينى: نتفق مع الدول العربية بشأن عدم التدخل فى شئون الدول الداخلية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن القمة العربية الصينية، هي حدث محوري في تاريخ العلاقات العربية الصينية، مؤكدًا أن بلده تتفق مع الدول العربية بشأن عدم التدخل في شئون الدول الداخلية.

وأكد الرئيس الصيني، خلال كلمته في القمة العربية الصينية في الرياض، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المنفعة المتبادلة هي قوة الدفع للعلاقات الصينية العربية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار.

وأضاف: «علينا العمل معًا لمواجهة التحديات مثل أمن الغذاء والطاقة».

وتأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الصينية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلًا عن المساهمة بفاعلية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

وتهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.