الجمعة 09 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعدها الأساسى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يكثر السؤال الآن حول آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023، مع اقتراب امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحلها، لذا يأتي البحث عن أوضاع امتحانات الثانوية العامة المرتقبة.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023

في هذا التقرير نوضح لكم آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعدها وشكل الأسئلة كما أوضحته وزارة التربية والتعليم في بيانات سابقة.
 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو 2023، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.
 

شكل امتحانات الثانوية العامة  2023 
 

تأتي امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام أوبن بوك، ويتم الاستعانة بكراسة المفاهيم يتسلمه الطلاب في يوم الامتحان ويسلمه بعد انتهاء الامتحان، وتشتمل على أسئلة اختيار من متعدد من خلال نظام بابل شيت تأتي بنسبة 85% من إجمالي الامتحان،  والأسئلة المقالية لا تتعدى 15٪ وفقًا لطبيعة كل مادة.

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يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري لضمان عدم وجود أخطاء، كما أن ورقة الامتحانات ستكون مزودة بـ باركود بجانب اسم الطالب وداخل كراسة الإجابة.

طمأنة الأهالي عن شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 

وفي تصريح سابق للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أكد للطلاب وأولياء الأمور أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون مضافة بطريقة واضحة حتى يتثنى للطلاب الإجابة بشكل واضح بدون تأويلات مختلفة.
 

شكل امتحان اللغة العربية 

تكون مدة الامتحان 3 ساعات وتكون الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية هي 4 أسئلة منها سؤال تعبير ب 6 درجات و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين ستوزع على فروع المادة، أما أسئلة القراءة الأدبية ستتضمن سؤالًا من القصة المقررة.
 

امتحان اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية والفرنسية والألمانية

تكون مدة الامتحان 3 ساعات، وتكون الدرجة الكلية من 50 درجة موزعة 42 درجة للاختبار من متعدد، ويشمل الامتحان 2 سؤال مقالي لقياس دراسة الطالب للقصة المقرر والمستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب.

وكذلك سؤال تعبير 4 درجات، وفيه يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح ما بين 150 إلى 250 كلمة يختار موضوعه من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع الطالب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.
 

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