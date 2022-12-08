البطاطس بـ10 جنيهات.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
استقرت أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، وجاءت كالآتي:
سعر الطماطم تراوح بين 6 و8 جنيهات للكيلو.
سعر البطاطس تراوح بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.
سعر الخيار البلدي تراوح بين 4 و6 جنيهات للكيلو.
سعر خيار الصوب بلغ 4 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 8 و12 جنيهًا للكيلو.
سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان الأبيض تراوح بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو.
سعر الجزر تراوح بين 4 و6 جنيهات للكيلو.
سعر الليمون البلدي تراوح بين 15 و17 جنيهًا للكيلو.
سعر الثوم تراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.
سعر البصل تراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو.
سعر الكوسة تراوح بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.
سعر البامية تراوح بين 17 و25 جنيهًا للكيلو.
سعر الملوخية تراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
سعر القلقاس تراوح بين 4 و7 جنيهات للكيلو.
سعر الفاصوليا تراوح بين 8 و14 جنيهًا للكيلو.