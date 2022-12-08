اللجنة الأولمبية الدولية: العقوبات على روسيا وبيلاروسيا ستظل سارية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا ستظل سارية "بشكل صارم، بسبب التدخل العسكري في أوكرانيا".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان الأربعاء، إن "المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أكد بالإجماع أن العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا وحكومتيهما يجب أن تظل سارية بصرامة".

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: "يجب أن تظل العقوبات سارية بحزم".

وفيما يتعلق بضمان عدم تأثير العقوبات على الرياضيين، أضاف باخ أن الرياضة الدولية تواجه "معضلة كبيرة".

وبشأن مشاركة الرياضيين بجوازات سفر روسية أو بيلاروسية في المسابقات الرياضية الدولية ، قال باخ: "اسمحوا لي أن أكون واضحا جدا بشأن هذا الموضوع ، مشكلة مشاركة الرياضيين تختلف كثيرا عن مشكلة العقوبات المفروضة على حكوماتهم، الرياضيون لم يكونوا أبدًا ولا يمكن أن يكونوا جزءًا من العقوبات".