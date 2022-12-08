الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اللجنة الأولمبية الدولية: العقوبات على روسيا وبيلاروسيا ستظل سارية

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية الدولية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا ستظل سارية "بشكل صارم، بسبب التدخل العسكري في أوكرانيا".
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان الأربعاء، إن "المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية أكد بالإجماع أن العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا وحكومتيهما يجب أن تظل سارية بصرامة".
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: "يجب أن تظل العقوبات سارية بحزم".
وفيما يتعلق بضمان عدم تأثير العقوبات على الرياضيين، أضاف باخ أن الرياضة الدولية تواجه "معضلة كبيرة".
وبشأن مشاركة الرياضيين بجوازات سفر روسية أو بيلاروسية في المسابقات الرياضية الدولية ، قال باخ: "اسمحوا لي أن أكون واضحا جدا بشأن هذا الموضوع ، مشكلة مشاركة الرياضيين تختلف كثيرا عن مشكلة العقوبات المفروضة على حكوماتهم، الرياضيون لم يكونوا أبدًا ولا يمكن أن يكونوا جزءًا من العقوبات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

الشماسى: الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية أوقفت إيرادات النفط البالغة 75%

ولى العهد السعودى يعلن نجاح الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد

يعود لـ110 آلاف سنة.. المغرب يعلن اكتشافًا أثريًا تاريخيًا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8-12-2022

واشنطن: بوتين يستخف بالسلاح النووى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟