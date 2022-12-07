«كانوا بيلعبوا».. حقيقة زواج الطفل بعروس الشرقية

كشفت هنادي، والدة الطفل زياد عريس الشرقية حقيقة الصورة المتداولة على مواقع السوشيال ميديا بعد خطوبة ابنها علي ابنة خالته.

قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن ابنها في الصف السادس الابتدائي وابنة خالته في الرابع الابتدائي.

أضافت أن ابنها كان يحضر فرح خالته وعلى سبيل المزاح قام مع ابنة خالته بأخذ دبل خالته والعريس، وتم التقاط صور لهما، متابعة: "الأولاد أخدوا دبل العريس والعروسة وتم تصويرهما ولم يحدث خطوبة كما هو متداول، بيلعبوا عريس وعروسة".

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة تواصلوا معها، معربة عن استعدادها للإمضاء على قرار.