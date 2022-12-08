استخدم علاجات الزيت.. كيف تستغلين الشتاء لمعالجة شعرك وتقويته؟

إذا كنت تعيش في مكان يحدث فيه طقس الشتاء، فمن المحتمل أن تكون على دراية بما يحدث في شعر، فالطقس الشتوي قاسٍ على جميع أنواع وأنواع الشعر، تمامًا مثل الجلد ، يحتاج الشعر إلى الحماية من البرد ليبقى ناعمًا وصحيًا، لذلك دافع عن خصلاتك من هواء القطب الشمالي والرياح القوية والكهرباء الساكنة وحتى الحرارة الداخلية.

جرب هذه النصائح العشر للعناية بالشعر في فصل الشتاء للحفاظ على شعرك في حالة جيدة حتى عندما يكون الجو باردًا في الخارج، وذلك حسبما نشرها موقع hairclub:

1. ارتداء قبعة.

من المهم تغطية شعرك خلال أشهر الشتاء لحمايته من الهواء الجاف والثلج والرياح والمطر الذي يسرق الرطوبة، وهذا ليس الوقت المناسب للقلق بشأن شعر القبعة اللعين، فتعمل العناصر على تجفيف شعرك، مما يجعله أكثر عرضة للتقصف.

يمكن أن يتسبب الصوف والقطن والأقمشة الأخرى في الكسر أيضًا، لذا تأكد من تبطين قبعتك بالحرير أو الساتان للمساعدة في منع التلف.

2. شراء مرطب.

استخدم المرطب، حيث تتسبب التدفئة الداخلية في أن يصبح الهواء في منزلك جافًا جدًا، مما يؤدي إلى سحب الرطوبة من شعرك، وتساعد أجهزة ترطيب الهواء على ترطيب الهواء للحفاظ على لمعان شعرك.

3. احصل على حواف منتظمة.

يعد قص شعرك كل أربعة إلى ثمانية أسابيع طريقة جيدة للحفاظ على صحة شعرك والحفاظ على مظهر خصلات شعرك منتعشة، فخذ نصف بوصة من القاع لتقليل فرص تطوير الأطراف الجافة المتقصفة.

4. اخفض درجة حرارة الماء عند الاستحمام.

على الرغم من أن الاستحمام بالبخار قد يكون بالضبط ما تبحث عنه عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد، إلا أن الماء الساخن يمكن أن يزيل الرطوبة من شعرك مما يجعله هشًا وأكثر عرضة للتكسر، فاغسل شعرك بالماء الفاتر واتبعه بشطفه بالماء البارد بدلاً من ذلك.

5. تجنب التصفيف بالحرارة.

من الأفضل ترك شعرك يجف في الهواء، حيث يعمل التجفيف بالنفخ على سحب الرطوبة من شعرك مما يزيد من فرصة تكسره.

يساعد التجفيف الخالي من الحرارة في الحفاظ على شعرك لامعًا وصحيًا، وإن كان لديك وقت قصير فجرب الاستحمام في المساء حتى تجف خصلات شعرك بشكل طبيعي بين عشية وضحاها، واحتضن شعرك الطبيعي وجففه بالهواء كلما أمكن ذلك.

عندما يكون شعرك رقيقًا بالفعل في الأشهر الباردة، يؤدي التصفيف بالحرارة إلى تضخيم المشكلة ويمتص الرطوبة من خيوطك مباشرة.



6. لا تغادر المنزل بشعر مبلل.

الشعر المبلل أكثر عرضة للتلف من الشعر الجاف، والمشي بالخارج في الشتاء برأس مبلل يمكن أن يتسبب في تجميد الشعر وتكسره، وفي حين أن التجفيف بالهواء هو الأفضل، إلا أنه من الأفضل تجفيف شعرك بالمجفف بدلاً من الخروج في الهواء الطلق بليد مشبع.

7. استخدم علاج الزيت.

عندما يفسد الشتاء شعرك، واستعد رطوبته بعلاج الشعر الذي يعتمد على الزيت، واختر تركيبة خفيفة الوزن تترك على الشعر بزيت الأرجان لتنشيط الشعر الجاف والتالف على الفور، عليك أن تضعي زيت الشعر المغذي على الأطراف يوميًا للمساعدة في تجديد الرطوبة وحماية شعرك.

8. التزمي بقناع أسبوعي للشعر.

تمامًا مثل أقنعة الوجه الأسبوعية ضرورية لبشرة صحية، يمكن لأقنعة الشعر الأسبوعية أن تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالشعر الجاف والتالف، ويمكنهم عكس آثار الجفاف مع التأكد من حماية شعرك بمستوى مثالي على مدار السنة.

أقنعة الشعر سريعة وسهلة الاستخدام. إنها مليئة بالعديد من الفوائد الصحية للشعر وهي فعالة في أقل من 20 دقيقة، حيث تقدم فوائد مثل التنعيم والترطيب وإضافة اللمعان.

9. تجنب غسل الشعر المتكرر.

إذا كنت ممن يغسلون شعرهم كل يوم، فقد حان الوقت لتغيير الأمور، حيث يؤدي الإفراط في غسل شعرك إلى تجريده من الزيوت الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على ترطيب الشعر وحمايته.