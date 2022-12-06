الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم المزايا التي تدعم بها الدولة المعاقين وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة لإصدار هذه البطاقات وفق بعض الشروط التي وضعتها لكي يتمكن المعاقين للحصول عليها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

تتيح وزارة الصحة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ويمكن للراغبين في الحصول عليها الدخول عبر الرابط التالي:

كيفية تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز الكشف الطبي لاستخراجها

تجدد كل 7 سنوات.. ما بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة؟

http://pod.mohp.gov.eg ، وبعد الدخول عبر هذا الرابط يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وبعدها يتم الضغط عن خانة الاستعلام عن الطلب، وستظهر لك التفاصيل وما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

موقع وزارة الصحة 

وتشدد وزارة الصحة على المعاقين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين لاجراء الكشف الطبي، وتجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي، وبعد أن يتم الكشف الطبى تتم مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل.

ثم يتم إعادة عرض المعاقين لذا  يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، ثم يتم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم ارسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات .

وزارة التضامن الاجتماعي 

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة - المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة - من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

حالات الإعاقات الشديدة بالغة الشدة طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ومعايير قبول التسجيل

  • الاعاقات التى شملها المنشور الوزارى
  • بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد
  • الشلل الرباعي
  • الشلل الدماغي
  • ضمور العضلات ( شلل الأطفال فى طرف او اكثر )
  • حالات كف البصر
  • متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)
  • الاعاقات المتعدده
  • طيف التوحد
  • القزامة
الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة المعاقين ذوي الاعاقات بطاقة اثبات الاعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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