جدول مواعيد مباريات كأس العالم وترددات القنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 6-12-2022

يتابع جدول مواعيد مباريات كأس العالم اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 6-12-2022 الملايين من المصريين الراغبين في الاستمتاع بمباريات مونديال قطر 2022 المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي وحتى 18 ديسمبر 2022، حيث تم أسفر عن الجولة الأولى خروج 16 منتخبًا دوليًا من البطولة وتصعيد 16 آخرين إلى الجولة الثانية.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء

ينشر الدستور مواعيد مباريات كأس العالم اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 6-12-2022، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في متابعة مباريات الجولة الثانية من مونديال قطر 2022 متابعتها عبر شاشة مجموعة قنوات bein sports القطرية والحاصلة على حقوق البث المباشر للمباريات لمشجعي الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تقام مباريات وفقا للجدول التالي:

موعد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب إسبانيا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

موعد مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب سويسرا الساعة التاسعة مساءً.

مباريات الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة النادي المصري البورسعيدي ضد نادي البنك الأهلي في تمام الساعة 2:45 عصرا.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر شاشة On Time Sports الرياضية من خلال القنوات الأرضية بشكل مجاني دون رسوم شهرية.

تردد قناة Bein sports الناقلة لكأس العالم قطر 2022

يمكن ضبط إحداثيات مجموعة قنوات bein sports القطرية عبر النايل سات كما يلي:

قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11012

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة Bein sports HD1

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

أخر موعد لمباريات مونديال قطر 2022

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 ديسمبر الجاري لانتهاء بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة والتي بدأت في 20 نوفمبر الماضي حيث يتم تتويج المنتخب الفائز والحاصل على اللقب وسط حفل الختام التي ستقيمها الدولة المستضيفة داخل أراضيها وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الحفل.

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