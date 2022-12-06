الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات وعرب سات

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022  على القمر الصناعى نايل سات من المواضيع التي يهتم بالبحث عنها شريحة كبيرة من مشاهدي هذه القناة التي تعتمد على تقديم المادة العلمية والثقافية عبر برامجها المختلفة.

National Geographic.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات المفتوح

«الدستور» ترصد كل ما يحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي: 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال القمر الصناعي "نايل سات"

القمر الصناعي: نايل سات. 

-يكون التردد: 11411.

-بينما الاستقطاب: أفقي.

-وكان معدل الترميز: 30000.

-بينما معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر لاصناعى "عرب سات"

القمر الصناعي: عرب سات.

-كان التردد: 11804.

-بينما كان الاستقطاب: أفقي.

-ومعدل الترميز: 27500.

-وكان معدل تصحيح الخطأ: ¾.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك

تهتم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم البرامج التي تعتمد على الأفلام الوثائقية التي تهتم بالثقافة والبيئة والعلوم والتاريخ وغيرها مما يدور في هذا الفلك.

أنواع البرامج على قناة ناشيونال جيوغرافيك 

هناك عدة أنواع من البرامج التى تعرضها القناة وأشهرها برنامج طيران العمالقةـ برنامج التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيارة، برنامج هجمات عظم، برنامج البرية الجامحة، برنامج خاص القروش، برنامج الحيوانات عن كثب، برنامج القبض على المهربين، برنامج رجل امرأة وكلب، برنامج أمن المطارات روماـ برنامج ملاحقة ديناصورات.

تعرف على طرق ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك للسنة الميلادية 2022

الطريقة الاولى

يقوم المشاهد من خلال استخدام  الريموت كنترول بالدخول على قائمة الإعدادات.

الطريقة الثانية 

يقوم المشاهد  بإضافة قناة جديدة لمجموع  قنوات الرسيفر الخاص به.

الطريقة الثالثة 

يقوم المشاهد بادخال جميع بيانات القناة"ناشيونال جيوغرافيك".

الطريقة الرابعة 

الضغط على زر "بحث" .

الطريقة الخامسة 

تظهر للمشاهد  قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

معلومات عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

كانت بداية انطلاقها منذ ما يقرب من 13 عامًا، وهي قناة مفتوحة، وتعتمد على تقديم المادة العلمية من خلال عرض أفلام وثائقية، وهي أشهر القنوات التي تهتم بهذا الأتجاه في الشرق الأوسط. 

ومن أشهر البرامج لهذه القناة برنامج "قصة الإله"  مع النجم مورجان فريمان، وهو  من أبرز البرامج التي عرضتها قناة الوثائقيات، ويدور البرنامج حول قصص متعلقة بالإله  من خلال رصد  الأديان السماوية الثلاث.

تردد قناة ناشيونا جيوغرافيك الأداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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