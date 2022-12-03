السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

National Geographic.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات المفتوح

تردد قناة ناشيونال
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

يرتفع بحث المشاهدين على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات، في الوقت الذي طرأت بعض التغيرات على ترددات القمر الصناعي “النايل سات”، وبعد إعلان القناة الوثائقية طريقة ضبط التردد على القمر الصناعي الأشهر نايل سات والعرب سات، لمشاهدة الأفلام الوثائقية وجميع البرامج الثقافية خلال 24 ساعة بالعربية الفصحى.

 وتستعرض جريدة «الدستور» تفاصيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على قمر صناعي النايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

يستطيع جميع المشاهدين تنزيل القناة الوثائقية على القمر الصناعي “النايل سات”، عبر ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الثقافية الجديد 

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد الفضائية 11411.

- الجودة: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

- تردد الفضائية  11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات


- القمر الصناعي: عرب سات.

-التردد: 11804 MHz

-الاستقطاب: أفقي.

-الترميز: 27500.

-التصويب: 3/4 أو Auto.

طريقة تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023  

يجب اتباع جميع الخطوات اللازمة لتنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك المجانية، ويستطيع الجمهور ضبطها كما يلي:

- (الخطوة الأولى): الدخول على جميع إعدادات جهاز الريسيفر عبر جهاز التحكم.

- (الخطوة الثانية): الاتجاه نحو اختيار التركيب، ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

- (الخطوة الثالثة): اختيار القمر الصناعي، وفي تلك الحالة يكون «النايل سات».

- (الخطوة الرابعة): اختيار إدخال كل البيانات المتعلقة بالتردد، ثم اختيار اضغط على بحث.

- (الخطوة الخامسة): اختيار حفظ القنوات على الجهاز، ويمكنك اختيار متابعة القناة بشكل مجاني والاستمرار في المشاهدة.

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