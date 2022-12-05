الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

يعشق الالآف من المواطنين عشاق الطبيعة حياة الطبيعة والعلوم الحيوانية، والمناظر الطبيعية، ويحبون مشاهدة قنوات تعرض محتوى يمثل الحياة البرية والبحرية، ويكثر التساؤل من خلالهم لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات عبر جوجل، لأن قناة ناشيونال جيوجرافيك نالت الكثير من الاهتمام وحققت نجاحات خلال الفترة الماضية، لما تحتويه من أفلام وثائقية، وبرامج مهمة، وتعد من أبرز القنوات وأشهرهم بهذا المجال.

National Geographic.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات المفتوح

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات

وتعد قناة ناشيونال جيوجرافيك هي قناة إماراتية عربية، ولديها مقر رسمي في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، ومن الجدير بالذكر أن تكون القناة قائمة بإذاعة مجموعة كبيرة من البرامج التي ستتناول الحياة البرية والحياة البحرية، وطريقة التكييف للكائنات الأخرى غير البشر مع الكائنات الحية البرية، وكيفية التعامل مع بعضها البعض، وتعرض القناة عالم مهم وعالم مختلف عن عالمنا نحن البشر، مما سيجعل القناة تكون مميزة بشكل أكثر، ويبحث عنها هدد من المتابعين بشكل فضولى من أجل معرفة هذا العالم، حيث ستتوجد الكثير من الكائنات الحية التي قد لا نعرفها ويتاح أن نعرفها عبر هذه القناة وما ستقدمه من برامج.

 ويتاح تنزيل تردد  قناة ناشيونال جيوجرافيك من خلال المعلومات الآتية:

  • تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك : 11411
  • الاستقطاب قناة ناشيونال جيوجرافيك: أفقي.
  • معدل الترميزقناة ناشيونال جيوجرافيك: 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوجرافيك:  3/4.
  • القمر الصناعي بقناة ناشيونال جيوجرافيك: نايل سات

 

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022

وتعرض قناة العديد من البرامج على قناة “ناشيونال جيوجرافيك” والتي يعشقها العديد من المواطنون، ويقومون بمتابعتها بشكل كبير زمنها، “برنامج الحياة البرية”، و"برنامج هياكل عملاقة"، و"برنامج هندسية"، و"برنامج كارثية"، و"برنامج علوم"، ومن الجدير بالذكر أنه يتاح تثبيت القناة على الرسيفر الخاص بك عبر هذه الخطوات التالية:

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  1. أولا باستخدام الريموت قم باضغط على قائمة الإعدادات.
  2. ثم أدخل على قائمة “التركيب”.
  3. وبعد ذلك قم باختيارإضافة تردد قناة جديد.
  4. ثم ادخل تردد القناة التي تكون موجود بالأعلى وباقي البيانات.
  5. وبعد ذلك قم بالضغط على بحث.
  6. ثم انتظر قليلا إلى أن سيتم تنزيل القناة.
  7. وفي الأخير اضغط على كلمة حفظ.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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