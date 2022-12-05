تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 نايل سات

يعشق الالآف من المواطنين عشاق الطبيعة حياة الطبيعة والعلوم الحيوانية، والمناظر الطبيعية، ويحبون مشاهدة قنوات تعرض محتوى يمثل الحياة البرية والبحرية، ويكثر التساؤل من خلالهم لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات عبر جوجل، لأن قناة ناشيونال جيوجرافيك نالت الكثير من الاهتمام وحققت نجاحات خلال الفترة الماضية، لما تحتويه من أفلام وثائقية، وبرامج مهمة، وتعد من أبرز القنوات وأشهرهم بهذا المجال.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات

وتعد قناة ناشيونال جيوجرافيك هي قناة إماراتية عربية، ولديها مقر رسمي في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، ومن الجدير بالذكر أن تكون القناة قائمة بإذاعة مجموعة كبيرة من البرامج التي ستتناول الحياة البرية والحياة البحرية، وطريقة التكييف للكائنات الأخرى غير البشر مع الكائنات الحية البرية، وكيفية التعامل مع بعضها البعض، وتعرض القناة عالم مهم وعالم مختلف عن عالمنا نحن البشر، مما سيجعل القناة تكون مميزة بشكل أكثر، ويبحث عنها هدد من المتابعين بشكل فضولى من أجل معرفة هذا العالم، حيث ستتوجد الكثير من الكائنات الحية التي قد لا نعرفها ويتاح أن نعرفها عبر هذه القناة وما ستقدمه من برامج.

ويتاح تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك من خلال المعلومات الآتية:

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك : 11411

الاستقطاب قناة ناشيونال جيوجرافيك: أفقي.

معدل الترميزقناة ناشيونال جيوجرافيك: 30000.

معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوجرافيك: 3/4.

القمر الصناعي بقناة ناشيونال جيوجرافيك: نايل سات

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022

وتعرض قناة العديد من البرامج على قناة “ناشيونال جيوجرافيك” والتي يعشقها العديد من المواطنون، ويقومون بمتابعتها بشكل كبير زمنها، “برنامج الحياة البرية”، و"برنامج هياكل عملاقة"، و"برنامج هندسية"، و"برنامج كارثية"، و"برنامج علوم"، ومن الجدير بالذكر أنه يتاح تثبيت القناة على الرسيفر الخاص بك عبر هذه الخطوات التالية: