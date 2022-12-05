الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: «أى حاجة بندخل فيها بنعملها حلوة أوى والله»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الانتقادات الموجهة حول تطوير المنتزه، قائلًا: "الناس مستغربة ليه أنا حريص على كل الكلام ده، أنا حريض نفضل في الأحسن اللي كنا فيه من 80 و100 سنة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، اليوم الإثنين: "الحاجة اللي كانت حلوة من 100 سنة، لما تبقى معانا يبقى شكلها إيه، لو مقدرناش نضيف على تراثنا، على الأقل نحافظ عليها".

وتابع: "أي حاجة بندخل فيها بنعمل حاجة حلوة أوي والله، إنتوا مالكم خايفين أوي كده ليه، أنا معرفش (الأي كلام) ده، ولا إحنا اتعودنا  في مصر على (الأي كلام)، نعيش في أي حاجة، نمشي في أي حاجة، وده مرفوض".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «قصر السلاملك كان هينهار فى المنتزه وإحنا مبنعملش غير الخير»

«الداخلية» تضبط قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الرئيس السيسى: «مش هنخلِى حد من مكانه دون تعويضه»

من مطارات مختلفة.. مرسى علم تستقبل 31 رحلة طيران دولية

ضبط سيدة وابنها هاربين من 333 قضية و112 سنة سجنًا

بمشاركة 400 طالب وطالبة.. جامعة القناة تنظم المهرجان الكشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين