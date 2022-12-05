الرئيس السيسى: «أى حاجة بندخل فيها بنعملها حلوة أوى والله»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الانتقادات الموجهة حول تطوير المنتزه، قائلًا: "الناس مستغربة ليه أنا حريص على كل الكلام ده، أنا حريض نفضل في الأحسن اللي كنا فيه من 80 و100 سنة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، اليوم الإثنين: "الحاجة اللي كانت حلوة من 100 سنة، لما تبقى معانا يبقى شكلها إيه، لو مقدرناش نضيف على تراثنا، على الأقل نحافظ عليها".

وتابع: "أي حاجة بندخل فيها بنعمل حاجة حلوة أوي والله، إنتوا مالكم خايفين أوي كده ليه، أنا معرفش (الأي كلام) ده، ولا إحنا اتعودنا في مصر على (الأي كلام)، نعيش في أي حاجة، نمشي في أي حاجة، وده مرفوض".