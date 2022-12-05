الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بنك أوف أمريكا»: أسعار النفط ستصل 110 دولارات فى 2023

النفط
النفط

يتوقع «بنك أوف أمريكا»، ارتفاع أسعار النفط خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2023، وأن وضع سقف لسعر النفط الروسي لا يزال يمثل خطرًا صعوديًا للأسعار.

 

101 دولار في 2022

بلغ متوسط ​​أسعار النفط القياسي الدولي حوالي 101 دولار للبرميل هذا العام، ويرى «بنك أوف أميركا» المزيد من الزيادة في السعر العام المقبل، ويتوقع متوسط ​​100 دولار وذروة 110 دولارات في العام المقبل.

 

يتم تداول خام برنت حاليًا حول 86 دولارًا للبرميل، مما يعني أن الحد الأقصى لتوقعات «بنك أوف أمريكا» يمثل زيادة بنسبة 28%.

 

سقف سعر النفط الروسي

محللو بنك أوف أميركا لاحظوا أيضًا العديد من عوامل الخطر الصعودية لأسعار النفط في العام المقبل، وهي تحديد سقف سعر النفط الخام الروسي.

 

اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي على تحديد سقف عند 60 دولارًا للبرميل، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ غدٍ الاثنين، ويشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

 

في مذكرة «البنك»، فإن روسيا تمثل أكبر خطر صعودي على أسعار النفط، لكن هناك مخاطر أخرى كامنة أيضًا، وعلى وجه الخصوص، قد يؤدي المزيد من انقطاع الإمدادات من منتجي أوبك مثل ليبيا ونيجيريا والعراق أو غيرها إلى وضع سوق النفط على صفيح ساخن.

 

وفق المذكرة، يمكن أن يأتي عجز قدره مليون برميل يوميًا أو أكثر من عدد من المنتجين، وخاصة من منظمة أوبك، وقال محللون إنه إذا انخفض الإنتاج بشكل حاد، فسيتعين على الأسعار أن ترتفع تبعاً لذلك.

 

وسبق أن حذر البنك المركزي الأمريكي من أن الركود المعلق يشكل خطرًا سلبيًا، مشيرًا إلى أن متوسط ​​الركود العالمي أدى إلى انخفاض في الطلب بمقدار 640 ألف برميل يوميًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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