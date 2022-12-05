الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وول ستريت جورنال تعلق على محاولة زيلينسكى إشعال فتيل مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا

رئيس أوكرانيا فلاديمير
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي

أكدت وول ستريت جورنال أن سياسيين غربيين اعتبروا تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي العاطفي بعد سقوط صاروخ أوكراني في بولندا، محاولة لإشعال مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا

 

وقال الصحفيون نانسي يوسف، ولورنس نورمان، ودرو هينشو: "ما حدث في تلك الليلة كشف التوترات التي كانت منذ بداية الصراع. حيث أنه في الوقت الذي كانت فيه كييف تأمل في توريط "الناتو" في أوكرانيا، فإن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين كانوا مصممين على تجنب الخطوات التي يمكن أن تثير صراعا مباشرا بين الحلفاء وروسيا".

 

وأشاروا إلى أن التصريحات الأولية للجانب الأوكراني كشفت عن "واحدة من أكثر الخلافات حدة بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

 

وأضافوا: "لا يزال بعض المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين يتساءلون عما إذا كان زيلينسكي ومساعدوه حاولوا استغلال الحادث في بولندا كفرصة لتوريط "الناتو" بشكل أكبر في النزاع، وهو الشيء الذي حاولت كييف القيام به في مراحل مختلفة من النزاع، وفقا للسياسيين الغربيين".

 

وأكد الصحفيون أن "المسؤولين الأوروبيين وصفوا رد فعل كييف بأنه عاطفي".

 

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الحادث وقع على خلفية التوترات التي نشأت بين كييف وواشنطن بسبب الدعوات الأمريكية لأوكرانيا لبدء مفاوضات مع روسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

الدفاع البريطانية: دعم شعب روسيا للعملية العسكرية بأوكرانيا يتراجع بشكل كبير

صحيفة سعودية: 1 .794 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى بلدانهم خلال 2022

البحرين تؤكد دعمها﻿ الجهود الدولية لتعزيز مساعي الاستقرار والتنمية المستدامة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

اللهم انصرنا نصرًا عزيزًا.. دعاء الفجر اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين