الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 4-12-2022 والقنوات الناقلة

مباريات كأس العالم
مباريات كأس العالم

يبحث عشاق ومتابعو كرة القدم المصرية في كافة أنحاء دول العالم عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-12-2022 والقنوات الناقلة؛ لمتابعة كافة مواجهات الدور السادس عشر في كأس العالم في قطر 2022، والتي ستشهد عددًا من المباريات القوية.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 4-12-2022 والقنوات الناقلة

تنشر “الدستور” في هذا التقرير مواقيت مباريات كأس العالم اليوم الأحد 4-12-2022 وكافة القنوات الناقلة مجانا. 

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 

وانطلق الدور السادس عشر بكأس العالم في دولة قطر 2022 أمس، واليوم الأحد الذي يوافق 4 من ديسمبر 2022، نقدم لكم عبر “الدستور” مواعيد مباريات والقنوات الناقلة وكذلك معلق المباراة:

- مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب بولندا في تمام الساعة 5:00 وذلك بتوقيت مصر وفلسطين، ويكون 6:00 بتوقيت دولة السعودية وقطر، ويتولى التعليق الصوتي للمذيع "حسن العيدروس" ، وتبث على قنوات "Bein Sports MAX 1,2 - Al Kaas 1,2 Extra" وتكون بشكل حصري ومباشر

- مباراة منتخب إنجلترا ضد منتخب السنغال في تمام الساعة 9:00 وتكون بتوقيت مصر وفلسطين، 10:00 بتوقيت دولة السعودية وقطر، وسيتولى مهمة التعليق الصوتي الجزائري “حفيظ دراجي”، وتُبث على قنوات: قناة beIN Sports MAX HD 1 وقناة AL KASS EXTRA ONE  .

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تردد قنوات بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4-12-2022 
 

  • Alkass EXTRA One HD
  • TOD App
  • beIN SPORTS
  • Alkass EXTRA TWO HD
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