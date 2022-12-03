الأرجنتين تهزم أستراليا بثنائية وتضرب موعدًا مع هولندا بربع نهائى كأس العالم

انتصر منتخب الأرجنتين على نظيره أستراليا، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للدور ربع النهائي ويضرب موعدًا مع منتخب هولندا الذي تأهل لهذا الدور بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

واعتمد لاعبو منتخب أستراليا على التراجع لوسط ملعبهم وتضييق المساحات لحرمان لاعبي المنتخب الأرجنتيني من اختراق مناطقهم الدفاعية، فيما فرض لاعبو منتخب الأرجنتين استحواذهم على مجريات اللعب.

وطالب لاعبو منتخب الأرجنتين باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، بعد ارتطام عرضية بابا جوميز بيد مدافع أستراليا، ولكن الحكم رفض احتسابها.

ولعب مولينا كرة طولية داخل منطقة الجزاء ناحية جوليان ألفاريز في الدقيقة التاسعة ولكن الأخير فشل في تسلمها وخرجت الكرة من الملعب.

واستمرت المحاولات من لاعبي منتخب الأرجنتين لاختراق دفاعات المنتخب الأسترالي وتسجيل هدف التقدم.

وتباينت المحاولات الهجومية للاعبي منتخب أستراليا ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى.

وسجل ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد ركلة حرة مباشرة نفذها ناحية المرمى وأبعدها الدفاع ثم ارتدت الكرة أمام بابا جوميز والذي مرر الكرة لأوتاميندي وتركها لميسي الذي سدد الكرة على يسار الحارس.

وتواصل الضغط من لاعبي منتخب الأرجنتين خلال الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف ثاني وزيادة سيطرتهم على مجريات اللعب.

وتقدم لاعبو المنتخب الأسترالي للضغط المتقدم على دفاعات الأرجنتين من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، والاحتفاظ بحظوظهم في العودة للمباراة والتأهل للدور المقبل من البطولة.

وسدد لاعبو الأرجنتين كرة واحدة على المرمى من محاولتين، فيما لم تهدد تسديدة أستراليا الوحيدة مرمى إيمليانو مارتينيز.

واستحوذ لاعبو الأرجنتين على مجريات اللعب بنسبة 61%، مقابل 39% لصالح لاعبي منتخب أستراليا.

وسجل جوليان ألفاريز، الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 57 من كرة لعبها ماتيو رايان، حارس أستراليا، ناحية الظهير الأيسر الذي أعادها للمدافع ومنه إلى رايان الذي وجد ضغطًا ثنائيًا من جوليان ألفاريز ورودريجو دي بول، وحاول مراوغة الثنائي والخروج بالكرة لكن ألفاريز قطع الكرة وسددها في الشباك.

وانطلق ليونيل ميسي من وسط الملعب وراوغ أكثر من لاعب لفريق أستراليا واخترق منطقة الجزاء وكان قريبًا من التسديد عى المرمى لولا تدخل المدافع في اللحظة الأخيرة.

وسدد ليونيل ميسي كرة قوية في الدقيقة 64 على حدود منطقة الجزاء، واعتلت العارضة.

الدقائق التالية شهدت استمرار المحاولات الهجومية من لاعبي الأرجنتين لتسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة.

كما تقدم لاعبو منتخب أستراليا لتسجيل هدف تقليص الفارق والعودة في النتيجة.

وسجل كريج جودوين، هدف تقليص الفارق لمنتخب أستراليا في الدقيقة 77 من عمر المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بإنزو فيرنانديز وسكنت الشباك على يسار الحارس مارتينيز.

وعاد المنتخب الأرجنتيني للشراسة الهجومية عقب تسجيل هدف أستراليا من أجل إضافة الهدف الثالث وإنهاء آمالهم في العودة للمباراة.

واخترق عزيز بيهيتش دفاعات منتخب الأرجنتين في الدقيقة 80 وسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع وخرجت لركلة ركنية بعد تدخل من ليساندرو مارتينيز.

واندفع كلا الفريقين للهجوم خلال الدقائق الأخيرة من المباراة من أجل تسجيل هدف إنهاء المباراة للأرجنتين أو التعادل لأستراليا.

وقاد ليونيل ميسي هجمة مرتدة لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 88، ومرر الكرة للاوتارو مارتينيز على يسار منطقة الجزاء وسددها أعلى المرمى.

واستمر الضغط من لاعبي الأرجنتين لتسجيل الهدف الثالث، ومنح ميسي تمريرة خلف دفاعات أستراليا بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نحو لاوتارو مارتينيز وضعته في انفراد بحارس أستراليا وسدد الكرة في جسده.

وسدد ميسي كرة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد انطلاقه على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، واعتلت الكرة العارضة.

وأهدر جرانج كول فرصة تسجيل الهدف الثاني لأستراليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد كرة عرضية تسلمها داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجسد الحارس مارتينيز.

وسدد منتخب الأرجنتين 4 كرات على المرمى من 9 محاولات، فيما لم يسدد لاعبو أستراليا أي كرة على المرمى من 4 محاولات.

واستحوذ منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب بنسبة 61%، مقابل 39% لأستراليا.