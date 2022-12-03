تردد قنوات بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

مع بدء دور الـ 16 من مباريات كأس العالم المقامة على الأراضي القطرية قطر 2022، يبحث العديد من المواطنين عن تردد قنوات بين سبورت المفتوحة beIN Sports HD التي ستقوم بإذاعة المباريات على القنوات المفتوحة لها، بعد بث 16 مباراة بدور المجموعات خلال الأيام الماضية.



تردد قنوات بين سبورت المفتوحة



ويبحث مشجعو كرة القدم من الدول العربية عن تردد تلك القنوات على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، من أجل تنزيلها علي أجهزة الريسيفرات الخاصة بهم ومتابعة باقي مباريات كأس العالم.

وخلال التقرير التالي نوضح للمواطنين كيفية البحث عن تردد قنوات بين سبورت المفتوحة بعد التحديثات.

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة 2022

يمكن للمشاهدون متابعة مباريات دور الـ16من بطولة كأس العالم قطر 2022، من خلال مجموعة شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لمباريات كأس.



ووفقًا لمجموعة بين سبورت فأنه تقرر نقل مبارايات عديدة على قنوات بين سبورت المفتوحة حتى يتمكن المشاهدون من متابعتها مجانا، حيث يتم الآن نقل المباراة المقامة بين أمريكا وهولندا، والتي بدأت في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما سيتم كما سيتم اداعة مباراة فرنسا مع بولندا يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة على النايل سات

يتم نقل المبارايات من خلال القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي.

القمر الصناعي نايل سات، وتردد القناة 11045، ومعدل الترميز هو 72500، الاستقطاب أفقي، وأخيرًا معامل التصحيح3/2

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة على النايل سات

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة المقرر إذاعتها على مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة على التردد 12604 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

كما يمكن متابعة المباريات من خلال القمر الصناعي عرب سات بإتباع الخطوات الآتية وهي:

البحث عن قناة جديدة، وإدخال تردد قناة بين سبورت المفتوحة علي القمر الصناعي بين سبورت بإدخال التردد 12379، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6

ووفقًا للمعلن من مجموعة قنوات بين سبورت، فأنه سيتم إذاعة 5 مباريات من دور الـ16 لـ كأس العالم قطر 2022، وقبل إذاعة المباراة بوقت قليل تقوم القناة إعلان المباراة التي سيتم نقلها عبر قنوات بين سبورت المفتوحة.