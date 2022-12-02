الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع العمل ببرنامج التأهيل الرقمى للموظفين

الاجتماع
الاجتماع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية وتوفير خدمات رقمية متميزة في كافة المجالات.

وأشار إلى حرص المحافظة على توفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري، لا سيما وأن رفع كفاءة العنصر البشري يسهم في تأهيل جهاز إداري كفء وفعَّال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرا أعده الدكتور علاء سعيد، مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة "حياة كريمة" ومدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة، بشأن متابعة البرنامج التدريبي المتكامل للتأهيل الرقمي الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات، لتنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية من موظفي الوحدات القروية والتموين والتضامن، لتأهيلهم للعمل بالمراكز التكنولوجية داخل المجمعات الخدمية، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يبلغ عددها 12 مجمعًا خدميًا بقرى ببا وناصر، حيث تضم المجمعات "مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، مكتب بريد، مكاتب تموين"، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيرًا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي، الذي يعقد بمقر المركز العلمي ببني سويف، يشارك فيه 360 من العاملين بالوحدات المحلية بناصر وببا، تم تقسيمهم إلى 18 مجموعة بواقع 20 موظفًا بكل مجموعة، حيث يتم تدريبهم على استخدام أساسيات الحاسب الآلي، الإنترنت، والتعامل مع برامج وتطبيقات الحاسب مثل الأمن السيبراني، والقوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين، وتطوير خدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور.

التطور التكنولوجي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بني سويف كفاءة العنصر البشري

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المنصورة الجديدة

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