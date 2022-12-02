إيلون ماسك يبدأ زراعة شريحة المخ.. وطبيب: العقل البشري صعب التحكم فيه

يتوقع إيلون ماسك أن تبدأ شريحة الدماغ الخاصة بشركة Neuralink، التجارب البشرية في غضون 6 أشهر بعد أن فوت الشركة الجداول الزمنية السابقة التي حددها، حتى أن ماسك يخطط للحصول على واحدة بنفسه.

وبحسب موقع «Theguardian» فأثناء عرض تقديمي من شركة Musk's Neuralink، قدم ماسك تحديثات على شريحة الدماغ اللاسلكية للشركة، بالإضافة إلى التنبؤ بالتجارب السريرية، وقال ماسك: نريد أن نكون حذرين للغاية ومتأكدين من أنه سيعمل بشكل جيد قبل وضع جهاز في الإنسان".

قالت شركة Neuralink إنها تطور واجهات بينية في الدماغ يمكنها استعادة رؤية الشخص، حتى في أولئك الذين ولدوا مكفوفين، واستعادة "وظائف الجسم الكاملة"، بما في ذلك الحركة والتواصل اللفظي، للأشخاص الذين يعانون من قطع في الحبل الشوكي، حسبما ذكرت CNBC.

وقالت الشركة إن واجهة الرقاقة التي تستهدف القشرة الحركية يمكن اختبارها على البشر في غضون ستة أشهر.

ليس لدى الشركة إذن من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لبيع الجهاز، لكن ماسك قال يوم الأربعاء إنه تم تقديم معظم أوراق إدارة الغذاء والدواء للموافقة على زرع الجهاز في إنسان.

تختبر Neuralink الحيوانات لأنها تنتظر الموافقة على التجارب السريرية.

خلال العرض التقديمي للضيوف المدعوين، قال ماسك إنه يتم إحراز تقدم في منتج رقاقة الدماغ اللاسلكية على الرغم من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية السابقة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز .

قال ماسك: "إن التقدم في البداية، خاصة فيما يتعلق بالبشر، ربما يبدو بطيئًا بشكل مؤلم، لكننا نقوم بكل الأشياء لتوسيع نطاقه بشكل متوازٍ"، لذا، من الناحية النظرية، يجب أن يكون التقدم أسيًا."

وفي السياق، علق الدكتور حمدي النبوي استشاري المخ والأعصاب، على الاختراع الذي قدمه إيلون ماسك، قائلًا إن الأمر مازال تحت التجارب، ولا يجوز أن يطبق على الإنسان هذه التجربة دون الرجعة إلى لجنة دولية مختصة، مفيدا بأن إيلون ماسك يتحدث عن طريق شركته وما تقوم به، وليس من خلال لجنة علمية دولية.

التحكم في العقل البشري

ولفت إلى أن التجارب حتى تطبق على الإنسان لابد أن تظل في التجربة لمدة 15 عاما حتى يعرف البشر هل سيستفيدون منها أم لا.

وكشف جانبا مهما عما يخص المخ البشري، الذي يرى أنه أمر معقد أن يوضع فيه شريحة للتحكم في المخ البشري، لأن العقل البشري صعب أن يتحكم فيه شريحة خارجية.

وذكر استشاري المخ والأعصاب فشل زرع الخلايا الجزعية، وفشل نقل مخ بشري من إنسان إلى إنسان.