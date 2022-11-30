الاتحاد الأوروبي يحذر إيلون ماسك.. ويدعوه إلى محاربة المعلومات الكاذبة

حذّر المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بريتون رئيس تويتر إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، قائلا: "إن عليه بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي".

وفي اتصال بالفيديو مع ماسك، قال بريتون لمالك تويتر: "ما زال هناك عمل ضخم أمامنا" لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل وفق تقرير للمكالمة وزع على الصحفيين، ونشرته فرانس برس.

وسبق أن ذكّرت المفوضية الأوروبية إيلون ماسك، في أواخر أكتوبر الماضي، بأنه يجب عليه اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي بعد إعلانه شراء شبكة تويتر.

وقال تييري بريتون، حينها: "في أوروبا ، سيطير الطائر وفقًا لقواعدنا".

بدوره، رد ماسك قائلاً "لقد تم تحرير الطائر"، في إشارة إلى شعار تويتر.

كان ماسك قد أعلن في الأصل عن خططه لرفع الحظر مدى الحياة على تويتر في مايو- أيار الماضي، مما أثار انتقادات شديدة حول العالم، لأن حسابات المحظورين على منصة التواصل الاجتماعي تشمل الموالين لمجموعات كيو أنون ونظريات المؤامرة من ابتداع اليمين الأمريكي المتطرّف، وناكري وجود مرض كوفيد-19 والنازيين الجدد والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

نشر مفوض الاتحاد الأوروبي رابطًا لمقطع فيديو نُشر في مايو- أيار المنصرم يُظهره مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا في مصنع سياراته في أوستن بتكساس.

حينها، أكد ماسك أن القوانين التي تشمل المجال الرقمي في الاتحاد الأوروبي "تتماشى تماماً" مع تفكيره، ووافق على "كل شيء" قاله بريتون بشأن الإجراء الذي يتعامل مع التزامات المنصات بتعديل المحتوى.

يشار إلى أن منصة تويتر سجلت منذ استحواذ ماسك عليها، عدداً من المشكلات، منها النظام الآلي لحقوق الملكية الفكرية الذي توقف فترة وجعل بعض المستخدمين ينشرون عدداً من المقاطع ذات الحقوق، وظلت على المنصة ساعات قبل إزالتها.

كذلك أبلغ عن قرصنة حسابات وبطء في عمل الموقع خصوصا بالتفاعل مع المستخدمين.

أيضا واجه المستخدمون خلال الفترة الماضية مشكلات في عملية التحقق عبر الخطوتين اللتين تجريان من خلال رسائل نصية، من أجل الدخول إلى حساباتهم، وأبلغ آخرون عن مشكلات في تحميل بياناتهم على تويتر.