إيلون ماسك يدعم حاكم فلوريدا للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، دعمة لحاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، إذا قرر الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.

وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر":“تفضيلي للرئاسة في عام 2024 هو شخص عاقل ووسطي كنت آمل أن تكون هذه إدارة بايدن، لكنني محبط حتى الآن”.

وقال رجل الأعمال إنه دعم في السابق الديمقراطي باراك أوباما وصوت على مضض للديمقراطي جو بايدن في القتال ضد الجمهوري دونالد ترامب، والآن يشعر بخيبة أمل بالحزب الديمقراطي؛ لأنه يشك في دعمه لحرية التعبير.

في يوليو، جادل رجل الأعمال بأن الجمهوري ديسانتيس، الذي يبلغ من العمر 44 عاما في سبتمبر، في حالة المنافسة مع بايدن، سيفوز بسهولة في عام 2024 دون حتى إجراء حملة واسعة النطاق.

لم يعلن ديسانتيس بعد عن طموحاته الرئاسية، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث بثقة عن وجود كل الدلائل على ترشيحه للبيت الأبيض. بعد أن أعلن بالفعل عن نيته المشاركة في الانتخابات في عام 2024، حذر ترامب غيابيا من منافس محتمل.

وفي وقت علق إيلون ماسك، إن غياب المنشورات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعيد حسابه إلى الشبكة الاجتماعية، لا تحزنه.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي: "أنا بخير لعدم نشر ترامب أي شيء. المهم أن يقوم تويتر بتصحيح خطأ جسيم في حظر حسابه، رغم عدم مخالفته القانون أو شروط الاستخدام".

وقال إن حجب حساب ترامب، الذي كان آنذاك رئيسا للبلاد، قوض مصداقية تويتر لدى نصف الولايات المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ماسك "لا مبالاة" تجاه قلة نشاط ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

في أوائل عام 2021، منعت إدارة الشبكة الاجتماعية "تويتر" ترامب من استخدام خدمتها. حدث هذا بعد وقت قصير من محاولة أنصار الرئيس الجمهوري، الذي كان آنذاك سيد البيت الأبيض، منع الكونغرس الأمريكي من الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، وفوز الديمقراطي جو بايدن.

جادل المسؤولون في حظر حساب ترامب، مع الاحتمال الكبير بأن تغريداته ستحث الناس على الشغب.