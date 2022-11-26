السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيلون ماسك يدعم حاكم فلوريدا للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

حاكم فلوريدا الجمهوري
حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس
ads

أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، دعمة  لحاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، إذا قرر الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.

وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر":“تفضيلي للرئاسة في عام 2024 هو شخص عاقل ووسطي كنت آمل أن تكون هذه إدارة بايدن، لكنني محبط حتى الآن”. 

وقال رجل الأعمال إنه دعم في السابق الديمقراطي باراك أوباما وصوت على مضض للديمقراطي جو بايدن في القتال ضد الجمهوري دونالد ترامب، والآن يشعر بخيبة أمل بالحزب الديمقراطي؛ لأنه يشك في دعمه لحرية التعبير.

في يوليو، جادل رجل الأعمال بأن الجمهوري ديسانتيس، الذي يبلغ من العمر 44 عاما في سبتمبر، في حالة المنافسة مع بايدن، سيفوز بسهولة في عام 2024 دون حتى إجراء حملة واسعة النطاق.

لم يعلن ديسانتيس بعد عن طموحاته الرئاسية، لكن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث بثقة عن وجود كل الدلائل على ترشيحه للبيت الأبيض. بعد أن أعلن بالفعل عن نيته المشاركة في الانتخابات في عام 2024، حذر ترامب غيابيا من منافس محتمل.

وفي وقت علق  إيلون ماسك، إن غياب المنشورات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعيد حسابه إلى الشبكة الاجتماعية، لا تحزنه.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي: "أنا بخير لعدم نشر ترامب أي شيء. المهم أن يقوم تويتر بتصحيح خطأ جسيم في حظر حسابه، رغم عدم مخالفته القانون أو شروط الاستخدام".

وقال إن حجب حساب ترامب، الذي كان آنذاك رئيسا للبلاد، قوض مصداقية تويتر لدى نصف الولايات المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ماسك "لا مبالاة" تجاه قلة نشاط ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

في أوائل عام 2021، منعت إدارة الشبكة الاجتماعية "تويتر" ترامب من استخدام خدمتها. حدث هذا بعد وقت قصير من محاولة أنصار الرئيس الجمهوري، الذي كان آنذاك سيد البيت الأبيض، منع الكونغرس الأمريكي من الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، وفوز الديمقراطي جو بايدن.

جادل المسؤولون في حظر حساب ترامب، مع الاحتمال الكبير بأن تغريداته ستحث الناس على الشغب.

رجل الأعمال الأمريكي رون ديسانتيس فلوريدا الجمهوري الولايات المتحدة بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تقرير هندي: مصر بوابة للأسواق الإفريقية

الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات «كورونا»

البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي (بث مباشر)

أديرة تغلق أبوابها تزامنا مع بدء صوم الميلاد المجيد

إيلون ماسك يدعم حاكم فلوريدا للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»