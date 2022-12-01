الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدرب نادى أبوظبى: زيارة السيسى «كابيتانو مصر» دافع للاعبين والموهوبين

السيسي
السيسي

قالت كابتن سارة حسانين، مدرب نادى أبوظبى الرياضى، لاعبة منتخب مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضرب أبرع مثل لدعم المواهب وصغار اللاعبين، لافتة إلى أن زيارته اليوم حافز ودافع كبير للاعبين، خصوصًا أن الرئيس تحدث معهم فى بعض الأمور التى من شأنها أن ترفع مستوياتهم.

وأضافت سارة أن لقاء الرئيس لا يمكن أن توصفه كلمات مهما بلغت من براعة اللسان قائلة:"مفيش حاجة توصف الاحساس بلقاء الرئيس"، لافتة إلى أن ما يقوم به الرئيس هدفه مستقبل باهر لشبابنا فى مختلف الألعاب الرياضية.

وتفقد الرئيس السيسى نادى شربين الرياضى ومشروع كابيتانو مصر خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم، واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الناشئين الرياضيين بالنادى.

ووجه الرئيس السيسى رسالة إلى الناشئين قال فيها: "المهارات هي الأساس في كرة القدم إلى جانب اللياقة البدنية الهائلة"، مضيفا أنهم سيلعبون في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

بعد احتجاجات.. الصين تستعد لتخفيف قيود فيروس كورونا فى البلاد

رابط شغال.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة أو بالرقم القومي

الرسوم والأوراق المطلوبة لتحرير الاستمارة الالكترونية لطلاب الثانوية العامة 2022

الرئيس السيسى: «مقدرش أرفع أسعار الكهرباء زى أوروبا لأن ظروفنا أصعب»

مساعد إيهاب جلال يكشف سبب عدم حضوره مؤتمر مباراة الزمالك والمصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى