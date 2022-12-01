مدرب نادى أبوظبى: زيارة السيسى «كابيتانو مصر» دافع للاعبين والموهوبين

قالت كابتن سارة حسانين، مدرب نادى أبوظبى الرياضى، لاعبة منتخب مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضرب أبرع مثل لدعم المواهب وصغار اللاعبين، لافتة إلى أن زيارته اليوم حافز ودافع كبير للاعبين، خصوصًا أن الرئيس تحدث معهم فى بعض الأمور التى من شأنها أن ترفع مستوياتهم.

وأضافت سارة أن لقاء الرئيس لا يمكن أن توصفه كلمات مهما بلغت من براعة اللسان قائلة:"مفيش حاجة توصف الاحساس بلقاء الرئيس"، لافتة إلى أن ما يقوم به الرئيس هدفه مستقبل باهر لشبابنا فى مختلف الألعاب الرياضية.

وتفقد الرئيس السيسى نادى شربين الرياضى ومشروع كابيتانو مصر خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم، واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الناشئين الرياضيين بالنادى.

ووجه الرئيس السيسى رسالة إلى الناشئين قال فيها: "المهارات هي الأساس في كرة القدم إلى جانب اللياقة البدنية الهائلة"، مضيفا أنهم سيلعبون في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.