الاحتفال بعيد الميلاد الجديد من الاحتفالات التى يهتم بها المصريين وليس الأقباط فقط، فهو مناسبة دينية للأقباط، أصبحت مناسبة عامة يحصل خلالها المواطن على إجازة من العمل.

موعد عيد الميلاد المجيد للعام 2023 لجميع الطوائف المسيحية

“الدستور” يرصد تفاصيل الاحتفال بهذا اليوم وموعده

موعد الاحتفال

يتزامت الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير من كل عام لذا يكون الاحتفال به هذا العام 2023 يوم 7 يناير .

وتبدأ الكنائس المصرية رحلة الاستعداد لهذا اليوم بداية من شهر ديسمبر الحالى حيث تستعد لاستقبال الضيوف وعشرات الألاف من الأقباط الذين يأتوا لاحتفال بههذ لامتاسبة الدينية .

الطقوس القبطية المصرية لاستقبال عيد الميلاد

وللكنيسة المصرية طقوسها لاستقبال يوم عيد الميلاد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأساقفة

ومن ناحيتها تشارك كنيسة الأقباط الأرثوذوكس بعدد من الأساقفة إلى جانب الارشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائي.

موعد عيد الميلاد المجيد للعام 2023

الضيوف

تبدأ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى توزيع كروت الدعوات لعدد من الشخصيات العامة والوزراء لحضور الاحتفال الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

احتفال الكاثوليك

من ناحية أخرى، يحتفل الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر المقبل، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

ويبدأ استقبال الضيوف والمهنئين فى صباح اليوم التالى للاحتفال وهو الموافق يوم 25 ديسمبر 2022 وذلك بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثاني.

الروم الأرثوذوكس

ويحتفل المسيحين طائفة الروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمب.

ويترأس المطران سامي فوزي، مطران الكنيسة الأسقفية قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر المقبل، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

تعرف على"برامون عيد الميلاد المجيد" وأيامه

ولليلة عيد الميلاد المجيد أسم آخر هو "برامون عيد الميلاد المجيد" ويكون يوما واحد ولكن إذا جاء عيد العيد يوم الإثنين فيكون “البرامون” أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.