سيدة للرئيس السيسي: «النهاردة عيد للدقهلية.. وكلنا ضهر ليك يا ريس»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية الحصص في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وخلال الجولة تبادل الرئيس الحديث الأبوي مع أبناء محافظة الدقهلية، حيث استقبلته إحدى السيدات قائلة: "النهاردة عيد يا ريس إن أنت عندنا في محافظة الدقهلية كل سنة وحضرتك طيب احنا مش مصدقين أننا مع حضرتك ربنا يحميك وكلنا ضهر ليك يا ريس وربنا يعينك ويقويك".

وكان الرئيس السيسي، قد افتتح صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، وتفقد قرية الحصص بمركز شربين، إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

