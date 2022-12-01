الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انعقاد الاجتماع التاسع للجنة صياغة مسودة دستور الأدوية المصري

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، اليوم الخميس، تاسع جلساتها؛ لمناقشة صياغة دستور الأدوية المصري.

حضر فعاليات الجلسة كل من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وباقي أعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات المصرية، والخبراء بعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك عدد من المختصين بهيئة الدواء المصرية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة المستجدات الخاصة بإصدار المونوجرافات الدستورية وغير الدستورية من مختلف المجموعات (الخامات الدوائية – المستحضرات البشرية – المستحضرات البيطرية – المستحضرات العشبية)، واستعراض المستجدات الخاصة بأعمال المراجعة الفنية من قبل المختصين بالهيئة، بالاستعانة بعدد من الخبراء. 

وتناول الاجتماع أهم ما جاء في زيارة وفد دستور الأدوية الأمريكي برئاسة الدكتور رونالدو فيرزينشي المدير التنفيذي لدستور الأدوية الأمريكي، لهيئة الدواء المصرية. 

يأتي هذا في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات الداعمة لسوق الدواء. 

وقامت هيئة  الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر نوفمبر، على المؤسسات الصيدلية بجميع انحاء الجمهورية. 

وأسفرت الحملة عن التفتيش والمرور على 9 آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، ومصانع الأدوية، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة وبيع بأعلى من السعر الجبري.

هيئة الدواء المصرية دستور الدواء المصرية هيئة الدواء

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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