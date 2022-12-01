مشاهد من افتتاح الرئيس السيسى مدينة المنصورة الجديدة وتفقد عدد من المشروعات «فيديو»

رصد فيديو نشرته رئاسة الجمهورية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء بالحكومة، حيث استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أبرز الأنشطة التي تتضمنها المدينة.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "اللي بيتفرج علينا دلوقتي، يتصور إنها مدينة شكلها حلو، وده مش غلط، لكن أنا عاوز أفهم الناس اللي بيسمعونا، إننا عملنا حاجة على بعضها، تحقق الكثير من مطالب الدولة، منها حماية الشواطئ، بلادنا تحتاج إلى صبر وعمل، واللي يشوف نتائج ده بعد سنين طويلة الشباب الصغير".

ووجه الرئيس السيسي، التحية للشعب المصري، الذي يثبت كل يوم وطنيته ويؤكد على قدرته الجبارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسعى للبناء وتحقيق السلام والتنمية، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي: "اليوم نشهد معا مشهدا جديدا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين، وبجهودهم الحثيثة المخلصة، والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها، مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة، والوطن الذي تعاهدنا معا على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا، لنزرع له الأمل ونرسم له المستقبل".

وشارك الفنان شريف منير، في فعاليات افتتاح المنصورة الجديدة، مؤكدا أنه أحد أبناء محافظة المنصورة، التي خرج منها عمالقة الفن العربي، على رأسهم فاتن حمامة ورشدي أباظة وأنيس منصور، وشريف منير، مؤكدا أن قطار العمل يسير مهما كانت الظروف والتحديات.

كما شارك عدد من مواهب برنامج الدوم، في الفعاليات وعلى رأسهم أسماء الجمل، وأسامة عطية ونادين العمروسي، وآلاء أيوب.