الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس جمعية التخطيط العمرانى يعرض نتائج جهود الدولة فى تطوير المدن

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

أوضح الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، نتائج جهود الدولة في تطوير المدن والأحياء، قائلًا: “إن التتابع الطبيعي بعد إعداد الخريطة الشاملة لمصر، أن تبعها خريطة كبرى رئيسية للقاهرة الكبرى والإسكندرية”.

 

وأضاف الدكتور محمود غيث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية “extra news”، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الخطوة الثالثة الطبيعية أن ينبثق عنهم مخططات تفصيلية للأحياء في هذه المدن، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في التطور الطبيعي لأعمال العملية التخطيطية،حيث أنه بعد إعداد مخطط رئيسي للقاهرة الكبرى، سنصبح قادرينعلى الدخول إلى أجزاء القاهرة كمناطق وأحياءوتجمعات صغيرة،وعشوائياتوطرق وبنية أساسية.

 

وأشار إلى أن هذا المخطط الرئيسي يعطينا استراتيجيات وسياسيات تمكننا من الدخول إلى المخطط التفصيلي، لافتاً إلى أننا استطعنا الدخول إلى تفصيل المواقع لهذه المخططات التفصيلية التي مكنتنا من معرفة حالةالمباني بالتفصيل، وبالتالي نستطيع أن نعالج كل صور الخلل العمراني. 

 

وأكد أن الدولة المصرية أصبحت قادرة على النظر وتقييم شبكة  الطرق، وإعادة تأهيلها وإضافة محاور وتوسعتها.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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