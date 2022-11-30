الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة فنية لإعداد مشروع متحف مفتوح فى أسوان

محافظ أسوان
محافظ أسوان

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل لجنة فنية تضم المتخصصين والاستشاريين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسياحة والآثار، والري والتخطيط العمراني والمحليات لإعداد مخطط لمشروع متحف مفتوح متكامل (إسمارت وصديق للبيئة)، والمجاور لعدد من المواقع الأثرية شرق وغرب النيل مما سيسهم في توفير مقصد سياحي جديد جاذب للحركة السياحية، بحيث تشمل قرية بيئية ومركز تراث حضاري على الطراز النوبي، بالإضافة إلى كافتيريا وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء لاستثمار البانوراما الجمالية، وتعظيم القيمة الإقتصادية والسياحية مما يعود بالخير والنفع على أهالى المدن والقرى الواقعة في محيطها.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، سيتم إعطاء الأولوية في طرح هذا المشروع الواعد للمستثمرين الجادين من أبناء المحافظة، وهو الذي سيتزامن مع الحفاظ على المواقع الأثرية المجاورة له، علاوة على تطويرها ورفع كفاءتها لاستقبال الأفواج السياحية المتوقع توافدها بعد تنفيذ المشروع.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية التي قام بها محافظ أسوان لقروى أبو هور، رافقه خلالها اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضًا رؤساء مركزى نصر النوبة وكوم أمبو، بجانب أعضاء اللجنة الفنية، ومسؤولي الجهات التنفيذية. 

وخلال زيارته لمنطقة المشروع المقترح استمع اللواء أشرف عطية إلى شرح مفصل للتصور العام والمقترحات العلمية من خلال الدكتور عبدالعزيز فاروق، رئيس قسم العمارة بالأكاديمية العربية، وفريق العمل حيث أكد المحافظ أهمية إدخال البنية التحتية لموقع المشروع من طرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، بجانب إنشاء حرم آمن للمنطقة لتضاف إلى خريطة المزارات السياحية.

أسوان التخطيط العمراني المزارات المواقع الأثرية متحف مفتوح متكامل محافظ أسوان لجنة فنية

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