محافظ أسوان يستعرض مشروع الدعم الفني لمجالات اللامركزية مع وفد «التنمية المحلية»

ناقش اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد، ومدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على الصعيد، استضافة أول مؤتمر للاستثمار على مستوى الصعيد.

جاء ذلك بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والدكتور ولاء جاد نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادي للمحافظة، والعميد أحمد دنش مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى فريق عمل المشروع المكون من الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون نظم عمل الإدارة المحلية ، وياسمين بدر مدير مكون السياسات والتشريعات والتطوير المؤسسي، و المهندس كريم إبراهيم استشاري تخطيط عمرانى للمشروع ، وكذا المهندس كريم محمود مهندس تنمية عمرانية ونظم معلومات ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

- المحافظة لاستضافة أول مؤتمر للاستثمار على مستوى الصعيد

وخلال الإجتماع أكد محافظ أسوان، جاهزية المحافظة لاستضافة أول مؤتمر للاستثمار على مستوى الصعيد خلال الفترة المقبلة برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبدعم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاستعراض رؤية وتصور عاصمة الاقتصاد والشباب والثقافة الإفريقية لأبرز التحديات والمعوقات، مع وضع الحلول المقترحة خاصة مشكلة تعدد جهات الولاية، علاوة على عرض المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية لتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة وحقيقية.

وأشار إلى أن هناك دراسات جدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية الجادة تم إعدادها من قبل متخصصين، وجاهزة لطرحها للمستثمرين ليصبح المؤتمر فرصة لتوقيع عقود هذه المشروعات بعيداً عن التعقيدات الروتينية ، وخاصة بعد نجاح المحافظة فى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات.

- أهداف مشروع الدعم الفني في مجالات اللامركزي

فيما استعرض مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر ملامح، وأهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة.

وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 7 مليون يورو ، في محافظات الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوان.

وأضاف الدكتور خالد عبد الحليم بأن المشروع يقوم على دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي ، وتطوير مجالات ونظم العمل ، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، من خلال خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم ، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.

وأشار إلى سعي وزارة التنمية المحلي لتنظيم عدد من المؤتمرات الاستثمارية بالمحافظات، ستبدأ بمحافظة أسوان لعرض فرص الاستثمار المتوسطة والصغيرة التى تسهم فى الاقتصاد المحلى.