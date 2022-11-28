مقتل 9 من القوات الحوثية وتدمير منصة صواريخ للجماعة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، مقتل 9 من قواتها في مواجهات مع نظيرتها الحكومية، فيما قالت الأخيرة إنها دمرت منصة إطلاق صواريخ للجماعة، في تصاعد متواصل للقتال بين الجانبين منذ أسابيع.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، إنه تم اليوم تشييع جثامين 9 أفراد من قوات الجماعة بينهم 2 برتبة عقيد، في صنعاء.

وأوضحت الوكالة، أن القتلى سقطوا "وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي (حكومية)، مساء الأحد، أنها "دمرت منصة إطلاق صواريخ للحوثيين جنوبي محافظة الحديدة".

وقالت القوات المشتركة، في بيان مقتضب، أنه "تم رصد منصة إطلاق الصواريخ، لحظة استهدافها قرية الدنين الآهلة بالسكان، غربي مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة"، دون تعليق فوري من الحوثيين.

وتصاعد القتال في الآونة الأخيرة، بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، وذلك بعد فشل الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد، بدأ في 2 أبريل الماضي وانتهى في 2 أكتوبر السابق.

ومنذ 8 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.