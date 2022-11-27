الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. افتتاح معرض «بين السماء والأرض» لـ لينا أمين

جريدة الدستور
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 يستضيف جاليري أوديسي بمصر الجديدة  معرض "بين السماء والأرض "للفنانة التشكيلية لينا أمين، ويفتتح المعرض الفنان التشكيلي وجيه يسي، وذلك في السادسة مساء غدٍ بمقر الجاليري في مصر الجديدة.

لينا أمين 

تقول لينا أمين، لـ"الدستور": "معرض بين السماء والأرض هو حالة جديدة لي مشغولة بالتأمل في خلق الله للطبيعة وترجمتها برؤيتي الخاصة مع أخذ مساحة عن المدرسة الواقعية لذا جاء بمزيج بين التجريد و الانطباعية، ففيه اللوحات تميل للتجرد أكثر مع الحفاظ على رؤية المنظر الطبيعي".

تابعت لينا “المنظر الطبيعي في هذا المعرض منظر غير مفتوح أو بمعني أدق هو أخذ عنصر واحد في الطبيعة و جعله البطل ، كالشجرة أو موجه من امواج البحر، سحابه…الخ”.

وتلفت لينا "ثمة تنوع كبير في اللوحات ، فهناك لوحات تميل لدرجات الازرق فقط، وأخرى يشع منها البرتقالي والأحمر ليكون هو البطل.

أشارت إلى انها قضت قرابة سنة ونصف لانجاز لوحات المعرض والتي وصل عددها لـ33 لوحة كلها جاءت بمقاسات كبيرة  تزيد عن المتر.

وتابعت أمين "ستخدمت اكتر من تكنيك وخامات من ألوان متعددة  منها الاكريليك والزيت وفي بعض اللوحات لجات إلى السبراي".

يذكر ان الفنانة "لينا علي أمين شاركت وقدمت العديد من المعارض التشكيلية والتي منها :معرض جماعي بعشرة أعمال بجدة عام ٠، *معرض خاص عام ٢٠٠٧ يجمع ٢٠ عمل فني ، بإسم تراث 

شاركت في معرض كفافيس عام ٢٠١٣،  وفي معرض ساقية الصاوي قطع صغيرة، وعرض لاعمالي بشكل دائم في جاليري بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، وعرض لاعمالي بشكل دائم في دروب جاليري، ومعرض فردي بالهناجر دار الاوبرا المصرية يوم ١٦ ديسمبر ٢٠١٧ بإسم نبض حياة، معرض سلام ٢ في البيت السناري التابع لمكتبة الاسكندرية، ومعرض فردي بجاليري بيكاسو ايست ١٥ سبتمبر ٢٠١٧ بإسم صراع ، و معرض ستبس (steps) بقاعة arthill بلندن إنجلترا ١٥ و١٦ أكتوبر ٢٠١٧، والمعرض الصيفي بقاعة دروب.

جاليري أوديسي معرض بين السماء والأرض التشكيلية لينا أمين التشكيلي وجيه يسي لتأمل في خلق الله للطبيعة 33 لوحه

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