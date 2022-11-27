وزيرة الهجرة تعقد لقاء مفتوحا مع رموز الجالية المصرية بالسعودية

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها عقدت لقاء مفتوحًا بمقر القنصلية المصرية مع رموز الجالية المصرية بالرياض والمنطقة الشرقية، لافتة إلى أن السبب في اختيار الرياض كأول جولة خارجية هو عدد المصريين بالسعودية، وبالتالي كان لزامًا أن يتم اختيار السعودية كأول محطة، معقبة: "هذه أولوية قصوى".

وأضافت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضاية "cbc"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الهدف من الجولات الخارجية هو مقابلة الجاليات بشكل مباشر وواقعي، مغقبة:"كان لابد أن تكون أولى الجلسات للملكة العربية السعودية، حيث بها أكبر جالية مصرية مقارنة بأي دولة على الإطلاق".

وأوضحت أن الجالية المصرية في السعودية هي جالية غاية في الأهمية، معتبرة: "دائمًا ما نبتديء بالأكبر ثم يتم التدرج"، لافتة إلى أن الأمر في غاية الأهمية أن تراهم وتتواصل فعليًا معهم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقف وراء هذه الفئة وتعمل على تذليل التحديات لهم.