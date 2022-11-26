«من الملكية للجمهورية».. فرصة عبدالناصر لتقويض السيطرة البريطانية في اليمن

أوضح أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، الأسباب التي اضطرت مصر للذهاب إلى اليمن.



وقال خلال حديثه لبرنامج "عن قرب" تقديم الإعلامي أحمد الدريني، في حلقة خاصة عن العملية 9000، إنه في كل العصور القديمة والوسطى كان لمصر وجود عسكري في اليمن، مؤكداً أن هناك رابطة تربط بين الأمن القومي لمصر وما يجري في اليمن.



وأشار، إلى أن بعض دواعي التدخل كانت بسبب عدم استقرار اليمن بمعنى أن يحدث صراع داخلي ويطلب أحد الحكام نجدة من مصر.



وعن أسباب التدخل العسكري في اليمن، رأى أنه من الناحية الاستراتيجية رأت مصر أن هناك فرصة بشكل ما للسيطرة على ضفتي البحر الأحمر.



وتابع أنه لطالما رأت مصر أن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من العمق الاستراتيجي المصري وإذا استطاعت السيطرة على باب المندب الذي يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر فإن هذا سيمنحها نفوذا كبيراً على حركة البضائع والتجارة من البحر المتوسط وإليه.



وأكد أن عبد الناصر كان مناضلاً كبيراً ضد الاستعمار وقد رأى أن هناك فرصة كبيرة لتقويض آخر معاقل السيطرة البريطانية في الشرق الأوسط، الذي يمثل في السيطرة على ميناء عدن البحري.