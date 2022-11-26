«من الملكية للجمهورية».. مؤرخ سياسى يرصد النظام الذى قاد لثورة فى اليمن

أكد البروفيسور كليف جونز، مؤرخ وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة ليدز، أن الإمام أحمد والإمام يحيى على سبيل المثال قادا نظامًا رجعيًا.



وقال خلال حديثه لبرنامج "عن قرب" تقديم الإعلامي أحمد الدريني، في حلقة خاصة عن العملية 9000، إنه في فترة الأربعينيات سمح الإمام يحيي لعدد من الطلبة من الطبقتين العليا والمتوسطة بالسفر والدراسة خارج البلاد.



وأضاف أن المقارنة التي قامت بها تلك النخبة من المثقفين وضباط الجيش، بما رأوه آنذاك في عواصم عربية أخرى، كبغداد والقاهرة على سبيل المثال.



وأشار إلى أن أحوال الشعب اليميني في هذا الوقت، كانت صادمة وأدركوا مدى الرجعية التي كان اليمن يعانيها، لافتًا إلى أنهم رأوا أن النظام يدار على أساس الولاء القبلي والقسوة الشديدة.



وأكد أن اليمنيين رأوا ضرورة التغيير الجذري في اليمن بالقوة إذا أرادت اليمن التقدم ومواكبة العصر، لافتًا إلى أن نهاية الإمام أحمد جاءت بعد أيام عدة من إصابته بعدة رصاصات في محاولات الاغتيال الفاشلة في مارس 1961.

