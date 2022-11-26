السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«من الملكية للجمهورية».. هل كانت العلاقة متوترة بين الحكم الإمامي في اليمن والزعيم عبد الناصر؟

الإعلامي أحمد الدريني
الإعلامي أحمد الدريني
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قدم الإعلامي أحمد الدريني، حلقة خاصة عن العملية 9000 تحت عنوان «مصر والثورة اليمنية»، من برنامجه «عن قرب» والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي».


وجاء في الحلقة أنه عندما مات الأمير أحمد ابن يحيى ابن حميد الدين، الذي كان يحكم اليمن باسم الأسرة المتوكلية الداهية الماكر المعجون بطينة المكان، حيث نزحت اليمن في وطنية تخلف تحت حكم الأمير وسلفه الإمام يحيى.


وبلغ الغضب ذروته بعد أن عانى اليمنيون من تدهور معيشي بالغ في الصحة والتعليم والاقتصاد وضروريات الحياة، وكان هناك نخبة من الدارسين واللاجئين في القاهرة تعايش فترة الثورة في الستينيات وتقارن أوضاع القاهرة بصنعاء في اليمن المنكوب.


وأدار الإمام أحمد حاكم اليمن علاقة متوترة مع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وثورة يوليو، حيث ارتاب كثيراُ في نوايا الزعيم عبدالناصر، وحس الأمام بذكائه الفطري أن رياح القاهرة ستهب عاجلاً أم آجلا على صنعاء.
 

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