السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترسل مذكرة لليونسكو بسبب عدم إصدار تأشيرات للمشاركة فى فعالية بباريس

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
ads

أرسلت روسيا مذكرة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ بسبب رفض إصدار تأشيرات دخول لممثليها؛ للمشاركة في البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة- بأن السلطات الفرنسية لم تصدر تأشيرات للممثلين الروس؛ للمشاركة في الحدث من خلال اليونسكو.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن السلطات الروسية لم تبلغ عن مشكلة في إصدار تصاريح الدخول، مضيفة أن باريس "تصدر تأشيرات دخول في الوقت المناسب" لمندوبين من كافة الدول الأعضاء؛ للمشاركة في دورات اليونسكو.

وبدأت، في 24 نوفمبر، بالعاصمة الفرنسية باريس، الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الحكومي الدولي للبرنامج الدولي لليونسكو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

فالنسيا يكشف تفاصيل إصابته أمام هولندا ويتمنى التعافى قبل مواجهة السنغال

السلطات الأمريكية تحظر استيراد المعدات من صنع بعض الشركات الصينية

«مفيش حاجة تكسر قد فراق الضنا».. تأثر النجم باسم سمرة أثناء حديثه عن وفاة ابنته

الحكومة الألمانية تقر مجموعة إجراءات للحد من أسعار الغاز والطاقة

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 26 نوفمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»