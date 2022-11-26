روسيا ترسل مذكرة لليونسكو بسبب عدم إصدار تأشيرات للمشاركة فى فعالية بباريس

أرسلت روسيا مذكرة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ بسبب رفض إصدار تأشيرات دخول لممثليها؛ للمشاركة في البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات في العاصمة الفرنسية باريس.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة- بأن السلطات الفرنسية لم تصدر تأشيرات للممثلين الروس؛ للمشاركة في الحدث من خلال اليونسكو.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن السلطات الروسية لم تبلغ عن مشكلة في إصدار تصاريح الدخول، مضيفة أن باريس "تصدر تأشيرات دخول في الوقت المناسب" لمندوبين من كافة الدول الأعضاء؛ للمشاركة في دورات اليونسكو.

وبدأت، في 24 نوفمبر، بالعاصمة الفرنسية باريس، الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الحكومي الدولي للبرنامج الدولي لليونسكو.