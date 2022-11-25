حقيقة عقد اجتماع روسى أوكرانى فى الإمارات

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، صحة الأنباء التي تحدثت عن اجتماع بين وفدين روسي وأوكراني في الإمارات.

جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين في العاصمة الروسية موسكو الخميس.

وفي إجابته عن سؤال حول وجود اجتماع بين وفدين من روسيا وأوكرانيا في أبوظبي في 17 نوفمبر الجاري لبحث تبادل الأسرى وصادرات الأمونيا، قال بيسكوف: "لا، لا يوجد شيء واضح. لا أستطيع قول أي شيء".

وتابع "هذه أول مرة أسمع فيها عن ذلك".

ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​