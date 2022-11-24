الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تستضيف أول قمة صينية عربية ديسمبر المقبل

السعودية
السعودية
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قال قنصل بكين في دبي، إن المملكة العربية السعودية ستستضيف أول قمة صينية عربية على الإطلاق في أوائل ديسمبر، حيث تعمل المملكة على تعزيز العلاقات مع آسيا.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المملكة العربية السعودية في الشهر نفسه، وفقًا لوزير خارجية الرياض، لكن بيان القنصل لم يحدد ما إذا كانت الرحلة ستتزامن مع القمة، حسب "فرانس برس".

ونقلت الصحيفة عن "لي شوهانغ"، القنصل العام الصيني في دبي، قوله في بيان نُشر على موقع القنصلية على الإنترنت، إن "القمة الصينية العربية الأولى ستعقد في المملكة العربية السعودية في أوائل ديسمبر"، ولم تذكر موعدًا دقيقًا للمحادثات أو من سيحضر.

وجاء، في بيان القنصلية، أن "لي شوهانغ" أشار إلى أن العلاقات بين الصين والدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، دخلت مسار تنمية سريع"، ووصفت محادثات القمة بأنها "علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

السعودية قمة صينية عربية الصين ديسمبر آسيا

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