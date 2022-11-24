الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيًا لـ200 شاب وفتاة

حفل زفاف جماعي لـ200
حفل زفاف جماعي لـ200 شاب وفتاة
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نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية حفل زفاف جماعيًا لـ«200» شاب وفتاة من مختلف محافظات الصعيد، بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

وتضمن الحفل تنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية التى أضفت أجواء من السعادة والبهجة بالحفل، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

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وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكداً أن الحفل يأتي إيماناً من القيادة العامة للقوات المسلحة بالمسئولية الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري العظيم.

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وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود لدعم المجتمع المدني والمساهمة فى إعانة الشباب المقبل على الزواج، كما أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم الجيد لحفل زفاف أبناء جنوب الصعيد.

حضر الحفل عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين وعدد من رجال الدين ورؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة.

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